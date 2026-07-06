¡Quiere volar, quiere volar! Policías lanzan al chef Salt Bae tras el México vs. Inglaterra

El reconocido chef turco Salt Bae volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no fue por sus famosos cortes de carne ni por su característico estilo al sazonar los alimentos, sino por un video en el que aparece realizando una dinámica que se hizo popular entre algunos aficionados durante el Mundial.

Foto: Captura de video

El empresario compartió en sus redes sociales un momento en el que varios elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), lo lanzan al aire y posteriormente lo reciben entre sus brazos, una práctica conocida popularmente como "hacer volar" a una persona.

¿Qué mostró Salt Bae en el video?

El chef, cuyo nombre real es Nusret Gökçe, publicó el video acompañado del mensaje: "Aterrizaje muy seguro", dejando ver que disfrutó la experiencia junto a los elementos de la corporación.

Foto: Instagram nusr_et

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron al peculiar momento protagonizado por el creador de la famosa técnica para colocar sal sobre la carne.

¿Por qué esta práctica se volvió tan popular?

Durante las celebraciones de la Selección Mexicana, varios aficionados comenzaron a replicar esta dinámica en distintos puntos del país, especialmente al término de algunos encuentros del Mundial.

Sin embargo, las autoridades capitalinas pidieron evitar este tipo de acciones al considerar que representan un riesgo tanto para quienes lanzan a la persona como para quien es elevado.

Foto: Instagram nusr_et

¿Qué riesgos implica "hacer volar" a una persona?

De acuerdo con las autoridades de salud, quienes participan sosteniendo a la persona pueden sufrir lesiones en la espalda, hombros o muñecas debido al esfuerzo físico.

Por otro lado, quien es lanzado al aire también corre el riesgo de sufrir golpes en la cabeza, fracturas, esguinces u otras lesiones en caso de una caída o un mal movimiento durante la maniobra.

Por ello, las autoridades reiteraron el llamado a evitar esta práctica, aun cuando se realice como parte de celebraciones deportivas.

¿Cómo vivió Salt Bae el ambiente futbolero en México?

Además del video con los policías, Salt Bae compartió diversos momentos desde el Estadio Azteca conviviendo con aficionados que animaban el partido con tambores y cánticos.

También difundió videos grabados en el Ángel de la Independencia, donde miles de personas se reunieron para celebrar los encuentros de la Selección Mexicana.

Tras la eliminación del combinado nacional, el chef publicó un emotivo mensaje para agradecer el cariño recibido durante su visita y reconocer la pasión de la afición mexicana.

No era solo fútbol. Era orgullo, corazón y un país entero latiendo al mismo ritmo. Nos hicieron soñar, vibrar y creer. A veces el camino termina antes de lo que el corazón merece, pero lo que hicieron sentir a millones no termina con un resultado. Gracias por la emoción, por la entrega y por recordarle al mundo la fuerza del alma mexicana", escribió.

Con este mensaje, Salt Bae dejó claro que, más allá del resultado deportivo, tiene una grata impresión del ambiente y de la pasión con la que los mexicanos viven el futbol.