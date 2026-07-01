¿Por qué el trend de Don Memo y Gilberto Mora dentro de la Selección Mexicana en el Mundial?

La Selección Mexicana que compite en el Mundial 2026 tiene una diferencia generacional muy marcada. Por un lado, figura un joven como Gilberto Mora, quien con apenas 17 años está llamando la atención de clubes extranjeros; por el otro, el Tri cuenta con el portero Guillermo Ochoa, quien a sus 40 años es visto como una guía de experiencia fundamental dentro del equipo. Estos contrastes tan evidentes han generado un divertido trend en redes sociales denominado “Don Memo”.

¿Por qué le llaman Don Memo a Guillermo Ochoa?

La marcada diferencia de edades entre Ochoa y Gil Mora ha inspirado infinidad de videos en redes sociales, donde el jugador de Xolos de Tijuana se refiere al mítico portero de la Selección Mexicana como “Don Memo”.

En México es una costumbre común llamar protocolariamente y por respeto con el prefijo “Don” a aquellas personas de edad avanzada o que son muy respetadas. En este caso, Guillermo Ochoa reúne ambas características: celebra sus 40 años de edad y, además, presume el histórico hito de haber sido convocado a seis Copas del Mundo.

En los clips que se han vuelto virales en las diferentes plataformas, Mora se dirige a Memo Ochoa como “Don Memo” con la inocencia de un niño que busca el apoyo y la protección de una persona con experiencia.

Los videos en TikTok e Instagram van desde momentos muy graciosos —como Mora pidiéndole al experimentado guardameta que le compre cosas de la tiendita o un huevo de chocolate— hasta situaciones en las que el juvenil confiesa que no ha seguido sus consejos y terminó tomando bebidas prohibidas para un menor de edad.

Los comentarios en redes sociales ante Don Memo

Las reacciones de los usuarios en internet no se hicieron esperar y buscan seguir el mismo tono de comedia, imaginando situaciones cotidianas en las que podría aplicar perfectamente el “Don Memo”.

“Don Memo, tengo que llevar una cartulina para mañana”, “Don Memo, la hormiga me quitó mi tarjeta de Free Fire” o “Don Memo, ¿a qué hora es el recreo?”, son algunos de los comentarios más populares. Todos estos posteos hacen una clara y divertida referencia a una relación de padre e hijo.

Sin embargo, otros aficionados apuntan a que esta entrañable relación de “Don Memo” pronto llegará a su fin, debido a que Ochoa difícilmente estará en el próximo Mundial de 2030, mientras que Gilberto Mora apenas aspira a construir una larga y exitosa carrera en el futbol.