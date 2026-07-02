¿Quién es Isabel Haugseng Johansen? La mujer que enamoró al androide Haaland

¿Quién es Isabel Haugseng Johansen? La mujer que enamoró a Erling Haaland y que ha tomado los reflectores en el Mundial 2026. No solo por la relación que sostiene con el futbolista, sino también por su propio nombre y presencia en redes sociales.

Cuando se trata de Erling Haaland, el delantero del Manchester City y parte del equipo de Noruega en la Copa del Mundo, es una de las figuras más dominantes de la actualidad. El "Androide", conocido por destruir récords y pulverizar porterías con una frialdad matemática, tiene un lado humano que protege con un celo absoluto: su relación con Isabel Haugseng, de 22 años.

La figura de Isabel es fundamental en la estabilidad emocional y deportiva de Haaland; ambos prefieren mantener un perfil bajo que resulta casi contracultural en la era de las redes sociales y la exposición mediática constante.

Pero el interés del público por conocer la identidad de la mujer que acompaña al gigante nórdico ha crecido exponencialmente a la par de sus éxitos en la Premier League, con la selección de Noruega y su paso por el Mundial.

Isabel Haugseng Johansen, novia de Erling Haaland Instagram @isabellaa

¿Quién es Isabel Haugseng Johansen?

Nacida en julio de 2004 en Jæren, en el suroeste de Noruega, Isabel Haugseng Johansen creció en un entorno donde la tranquilidad del paisaje nórdico invita a una vida sencilla y conectada con la comunidad.

Quienes la conocen desde su infancia la describen como una joven sumamente madura, enfocada en sus metas personales y poseedora de un sentido del humor que empata a la perfección con el carácter relajado pero hipercompetitivo de Haaland.

Durante su adolescencia, además de sus compromisos académicos y deportivos, Isabel trabajó de manera temporal en el sector minorista de su localidad, una muestra clara de su deseo por mantener una vida ordinaria y productiva a pesar de que el entorno que la rodeaba comenzaba a teñirse de glamour internacional debido al meteórico ascenso de su amigo de la infancia.

Isabel Haugseng también se dedicó al balompié, siendo una futbolista que la llevó a destacar en las categorías inferiores de su país. Durante años, defendió con orgullo la camiseta del Bryne FK, el club local de su ciudad natal, llegando a registrar estadísticas respetables de 23 goles en 36 partidos disputados.

Su prometedora trayectoria en el césped se vio interrumpida durante el confinamiento global derivado de la pandemia de coronavirus, un periodo en el cual, según declaraciones de su entorno cercano, experimentó una pérdida progresiva de motivación para continuar con el alto rendimiento.

A pesar de haber colgado las botas a nivel competitivo, su conocimiento de las dinámicas de un vestuario, las presiones de los entrenamientos y el desgaste físico del fútbol le otorgan una ventaja única como compañera de Haaland: ella comprende a la perfección las demandas psicológicas a las que se somete el delantero centro cada fin de semana.

Isabel Haugseng Johansen, novia de Erling Haaland Instagram @isabellaa

¿Cómo fue la historia de amor entre Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen?

El romance entre Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen inició en las instalaciones de la academia del Bryne FK, donde cruzaron miradas por primera vez.

"Ella recuerda perfectamente haberme visto muchas veces cuando éramos más jóvenes, pero honestamente, yo no lo recuerdo", confesó entre risas el delantero del Manchester City.

La amistad que forjaron durante su etapa formativa en el club se transformó en un vínculo sentimental sólido alrededor del año 2021, coincidiendo con la etapa en la que Haaland deslumbraba al continente vistiendo la playera del Borussia Dortmund en Alemania.

Contra todo pronóstico, el futbolista reveló que no fue él quien desplegó tácticas de seducción para conquistarla, sino todo lo contrario: "Ella me mandó un mensaje. Ella fue la que me buscó a mí, yo no fui el que la busqué a ella", declaró el atacante.

La pareja limita sus apariciones públicas a eventos puntuales, como su asistencia al desfile Alta Sartoria de la firma de moda Dolce & Gabbana en Italia. Además, se sabe que el “lujo silencioso” es parte de Haaland-Haugseng, ya que el futbolista es un fanático de consentirse y de regalar también a su pareja, bolsos Birkin.

Isabel Haugseng Johansen, novia de Erling Haaland Instagram @isabellaa

La llegada del heredero de la familia Haaland-Haugseng

En diciembre de 2024, Isabel y Erling dieron la bienvenida a su primer hijo, un varón cuyo nacimiento fue manejado con el más estricto respeto a la privacidad por parte de la pareja y sus respectivas familias.

Lejos de restarle enfoque a sus extenuantes rutinas de entrenamiento en la exigente Premier League inglesa, la presencia de su hijo y la estabilidad del hogar construido junto a Isabel en Inglaterra le han proporcionado un espacio de descompresión mental al delantero del Manchester City.

El propio futbolista ha compartido cómo el regresar a su hogar y concentrarse en las labores de crianza le permite desconectarse por completo de la presión mediática y el estrés competitivo.

¿La novia de Haaland es latina?

El rumor en redes sociales de que Isabel Haugseng Johansen era de origen colombiano o poseía raíces latinas se debió a sus rasgos físicos y su bronceado veraniego. Sin embargo, ni ella ni nadie cercano ha confirmado dicha información. Hasta el momento, lo que se sabe es que Isabel es cien por ciento noruega.