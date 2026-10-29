¿Intervendrá Profeco por reventa de dulces Friks? Fede Vigevani señala a trabajadores de tiendas

Fede Vigevani, influencer y creador de los dulces Friks, recién lanzados al mercado, habló sobre la escasez de su producto y la reventa que se desató con un incremento desmedido del precio.

Las gomitas del creador uruguayo salieron a la venta el pasado 15 de octubre en los OXXOs de México, sin embargo, rápidamente llegaron las quejas porque en algunas tiendas se agotaron rápidamente, en otras al parecer no llegaron y de ahí comenzó la reventa en línea.

Los comentarios sobre el incremento desmedido del precio por los revendedores inundaron las redes sociales y eso llegó a los oídos de Fede.

Fede Vigevani habla sobre reventa de sus dulces Friks

Dulces Friks de Fede Vigevani. @fedevigevani

Antes de ingresar a la fiesta temática de Halloween de Belinda, el creador de contenido se detuvo para hablar con la prensa y, cuestionado sobre la reventa de sus dulces, respondió sin filtros.

El uruguayo, que lo sigue una gran comunidad infantil, atribuyó parte del problema a trabajadores de OXXO que presuntamente habrían apartado cajas para venderlas fuera de las tiendas.

De acuerdo con los reportes de padres de familia y adolescentes que buscaban conseguir los dulces, el producto pasó de costar 45 pesos por bolsa hasta más de 200 pesos en reventa en redes sociales y en línea.

Además, también se llegó a reportar la venta de cajas completas en hasta seis mil pesos, de acuerdo con las quejas, con paquetes de 15 sobres.

Ante ello, Fede aseguró que se enteró que los trabajadores de los OXXOs habrían retenido las cajas de Friks al momento de recibirlas en sucursales para luego hacer negocio por fuera.

Ya me enteré también que hay muchos vendedores de los OXXOs que se quedan las cajas cuando las reciben y las revenden, que me parece muy mal porque hay mucha gente que se queda sin dulces”, declaró el youtuber.

¿Intervendrá Profeco?

Dulces Friks de Fede Vigevani. @fedevigevani

Uno de los principales cuestionamientos al influencer fue sobre si se pondría en contacto con Profeco para dar una solución al problema de la reventa, pero el uruguayo lo descartó y dijo que más bien se comunicó con OXXO para intentar frenar las prácticas denunciadas.

No, con la gente de OXXO”, enfatizó.

En esta línea, Fede sostuvo que existían cerca de 24 mil OXXOs en México, por lo que no habría sido posible controlar de forma individual la actuación de cada trabajador. También dijo que, pese a los avisos emitidos, algunas personas habrían mantenido el producto apartado para venderlo a un costo mayor.

Hay gente que por más que le llegue la noticia de que no se guarden las cajas, se las guardan igual porque las venden más caras”, afirmó.

Fede anuncia reabastecimiento en tiendas OXXO

Dulces Friks de Fede Vigevani. @fedevigevani

Ante toda la controversia y las dificultades que han tenido sus seguidores para conseguir los dulces Friks, Vigevani aseguró que se enviaron miles de cajas adicionales a las sucursales de OXXO para reabastecer los anaqueles y reducir la escasez que favoreció la reventa.

Sin embargo, el influencer también pidió a sus seguidores evitar comprar las gomitas a intermediarios y no pagar cantidades excesivas por un producto cuyo precio original es de 45 pesos.

Ya hicimos todo lo posible para que se pueda controlar, pero no hay forma de hacerlo”, expresó al referirse a las dificultades para supervisar la distribución en todos los establecimientos.

La reposición en los OXXOs busca que las gomitas Friks vuelvan a estar disponibles al precio original.

¿A qué saben los dulces Friks?

Friks es una colaboración con Warheads, marca estadounidense conocida por sus dulces ácidos. Las bolsas tienen una presentación de 80 gramos.

Por ahora, existen dos versiones que se pueden distinguir por el color de sus empaques:

Arcoíris Pop : tiene una bolsa multicolor e incluye gomitas con sabores frutales y un toque ácido.

: tiene una bolsa multicolor e incluye gomitas con sabores frutales y un toque ácido. Presentación azul: se caracteriza por su empaque en tonos azules y está relacionada con sabores como mora azul o sandía azul .

Al probarlos, primero se siente el dulzor de la gomita y después aparece la acidez, que les da un sabor más intenso y divertido. Algunas versiones también tienen un relleno con un toque ácido. En general, son una buena opción para quienes disfrutan de las gomitas con sabores frutales y un poco de acidez.