¿Cuándo debe quitarse la ofrenda de Día de Muertos? Esta es la fecha según la tradición

La ofrenda de Día de Muertos es una de las tradiciones que cada año reúne a las familias mexicanas para recordar a sus seres queridos que ya fallecieron. Durante los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, muchos hogares se llenan de flores de cempasúchil, veladoras, fotografías y alimentos que tienen un significado especial.

Después de varios días de preparación, llega el momento de despedirse de esta celebración. Sin embargo, una de las dudas más comunes es saber cuándo se debe quitar el altar, pues hay quienes consideran que hacerlo antes de tiempo podría ir en contra de las creencias relacionadas con la visita de los difuntos.

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Además, existen diferentes costumbres sobre lo que debe hacerse con las flores, las veladoras y la comida que permaneció en el altar.

¿Cuándo se debe quitar la ofrenda de Día de Muertos?

De acuerdo con una de las costumbres más extendidas en México, la ofrenda de Día de Muertos se retira el 3 de noviembre, después de que terminan las principales celebraciones dedicadas a los difuntos.

Esta fecha está relacionada con la creencia de que las almas regresan al mundo de los vivos durante unos días para visitar a sus familiares y disfrutar de aquello que prepararon en su honor.

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El calendario tradicional señala que el 1 de noviembre está dedicado especialmente a los niños fallecidos, mientras que el 2 de noviembre se recuerda a los adultos que ya partieron.

Por esta razón, muchas familias esperan hasta el día siguiente para comenzar a desmontar sus altares, pues consideran que para entonces sus seres queridos ya terminaron su visita y pueden emprender el camino de regreso.

Sin embargo, es importante mencionar que no existe una regla que obligue a retirar la ofrenda en una fecha específica. Las costumbres pueden cambiar dependiendo de la comunidad, la región o las creencias de cada familia.

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Hay personas que comienzan a quitar los adornos desde la noche del 2 de noviembre, mientras que otras mantienen sus altares durante algunos días más.

¿Cuándo se debe quitar la ofrenda de Día de Muertos?

Una de las creencias más conocidas del Día de Muertos señala que las almas de los difuntos regresan temporalmente para reencontrarse con sus seres queridos.

Durante esta visita simbólica, los familiares colocan alimentos, bebidas y objetos que les gustaban en vida, con la intención de hacerlos sentir bienvenidos.

También se cree que los espíritus disfrutan del aroma y la esencia de los platillos preparados especialmente para ellos, por lo que algunas personas prefieren no mover los alimentos hasta que termine la celebración.

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Dentro de estas costumbres, esperar hasta el 3 de noviembre representa una manera de respetar el tiempo que, según la tradición, permanecen las almas en el mundo de los vivos.

¿Qué hacer con la comida de la ofrenda de Día de Muertos?

Cuando llega el momento de quitar el altar, una de las preguntas más frecuentes tiene que ver con los alimentos que permanecieron durante varios días como parte de la decoración.

En algunos hogares existe la costumbre de compartir las frutas, los dulces y otros productos que todavía se encuentran en buenas condiciones.

Esto se relaciona con la creencia popular de que los difuntos ya disfrutaron de la esencia de los alimentos, mientras que la parte física permanece para que sus familiares puedan aprovecharla.

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No obstante, es importante revisar el estado de la comida antes de consumirla, especialmente si estuvo expuesta al calor, al polvo o a las veladoras durante varios días.

Los platillos preparados, los productos que necesitan refrigeración y cualquier alimento que presente señales de descomposición deben desecharse para evitar problemas de salud.

¿Qué se debe hacer con las flores, veladoras y otros elementos del altar?

Además de los alimentos, las ofrendas suelen incluir diferentes objetos que tienen un significado dentro de las tradiciones mexicanas.

Al desmontar el altar, cada familia puede decidir qué elementos conservar y cuáles retirar, dependiendo de su estado y de sus propias costumbres.

Flores de cempasúchil: pueden aprovecharse para composta si no contienen materiales que impidan su descomposición. Las flores secas también pueden retirarse junto con otros residuos orgánicos.

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Veladoras: algunas familias acostumbran apagarlas como parte de la despedida. Es importante hacerlo de manera segura y esperar a que se enfríen antes de moverlas.

Papel picado: si permanece en buenas condiciones, puede guardarse para utilizarlo el próximo año.

Agua y sal: después de cumplir su función simbólica dentro del altar, pueden retirarse. En algunas tradiciones se acostumbra desecharlas al finalizar la celebración.