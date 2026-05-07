SEP adelanta fin de ciclo escolar por ola de calor y Mundial
La medida fue aprobada por unanimidad por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas para proteger la salud de los estudiantes.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció una modificación al Calendario Escolar vigente, acordando el cierre de clases para el próximo 5 de junio.
El titular de la SEP, Mario Delgado, informó la decisión a través de sus redes sociales, señalando que el cambio se debe principalmente a la extraordinaria ola de calor que afecta al país y se espera continúe durante junio y julio. También mencionó la realización del Mundial como otra de las circunstancias que motivaron el ajuste.
Hay que señalar que el fin de cursos del periodo escolar 2025-2026 estaba previsto el 15 de julio; sin embargo, la modificación fue tomada por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.
El calendario ajustado establece las siguientes fechas clave:
• Fin de clases: 5 de junio.
• Término de labores administrativas: 12 de junio.
• Regreso de maestros a Consejo Técnico: 10 de agosto, para preparar el siguiente ciclo.
• Reforzamiento de aprendizajes (oficial): Del 17 al 28 de agosto, con una duración de dos semanas.
• Arranque del Ciclo Escolar 2026-2027: Previsto para el 31 de agosto.
El Secretario Mario Delgado aseguró que, a pesar del adelanto, se garantizará el cumplimiento total del Plan de Estudios y el máximo aprovechamiento escolar de todas y todos los estudiantes.
En un mensaje, Mario Delgado agradeció a la comunidad educativa por el apoyo para concretar el ajuste: “Queremos agradecer a todas las maestras, maestros, directores, directoras, supervisores, supervisores, jefes, de sector, jefas de sector y toda la estructura administrativa del magisterio, por ayudarnos a hacer este ajuste del calendario escolar y garantizar el máximo aprovechamiento de nuestras niñas y nuestros niños y, por supuesto, a las familias, a las mamás y a los papás, por apoyarnos con esta iniciativa”.