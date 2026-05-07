SEP adelanta fin de ciclo escolar por ola de calor y Mundial

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció una modificación al Calendario Escolar vigente, acordando el cierre de clases para el próximo 5 de junio.

El titular de la SEP, Mario Delgado, informó la decisión a través de sus redes sociales, señalando que el cambio se debe principalmente a la extraordinaria ola de calor que afecta al país y se espera continúe durante junio y julio. También mencionó la realización del Mundial como otra de las circunstancias que motivaron el ajuste.

Hay que señalar que el fin de cursos del periodo escolar 2025-2026 estaba previsto el 15 de julio; sin embargo, la modificación fue tomada por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

El calendario ajustado establece las siguientes fechas clave:

• Fin de clases: 5 de junio.

• Término de labores administrativas: 12 de junio.

• Regreso de maestros a Consejo Técnico: 10 de agosto, para preparar el siguiente ciclo.

• Reforzamiento de aprendizajes (oficial): Del 17 al 28 de agosto, con una duración de dos semanas.

• Arranque del Ciclo Escolar 2026-2027: Previsto para el 31 de agosto.

El Secretario Mario Delgado aseguró que, a pesar del adelanto, se garantizará el cumplimiento total del Plan de Estudios y el máximo aprovechamiento escolar de todas y todos los estudiantes.

En un mensaje, Mario Delgado agradeció a la comunidad educativa por el apoyo para concretar el ajuste: “Queremos agradecer a todas las maestras, maestros, directores, directoras, supervisores, supervisores, jefes, de sector, jefas de sector y toda la estructura administrativa del magisterio, por ayudarnos a hacer este ajuste del calendario escolar y garantizar el máximo aprovechamiento de nuestras niñas y nuestros niños y, por supuesto, a las familias, a las mamás y a los papás, por apoyarnos con esta iniciativa”.