Alex Honnold subió el Taipei 101 sin cables de seguridad; Netflix transmitió su hazaña

Alex Honnold, uno de los escaladores más reconocidos a nivel mundial, logró una nueva hazaña al subir sin ningún tipo de cuerda o protección el rascacielos Taipei 101, de 508 metros de altura, ubicado en la capital de Taiwán. Esta escalada formó parte de un proyecto realizado junto a Netflix, que transmitió el evento en vivo, generando gran expectativa a nivel global.

La preparación para este desafío extremo tomó varias semanas. El atleta practicó con cuerdas durante los días previos y dedicó más de dos meses a planear cada paso. Aunque la fecha inicial era un día antes, la actividad fue reprogramada debido al mal clima que se presentó en el distrito de Xinyi, donde se encuentra el edificio.

La hazaña de Alexx Honnold en el Taipei 101

Al comenzar el día, el escalador estadounidense salió de una camioneta, se cambió el calzado y se dirigió al edificio con la calma que lo caracteriza. Inició su recorrido vertical aplicando su conocida técnica de “escalada en solitario libre”, la cual consiste en subir sin cuerdas, arnés o cualquier medida de seguridad.

Durante el ascenso, uno de los retos más complejos fueron las esquinas del edificio, conocidas como “Dragones”, elementos arquitectónicos con significado simbólico en la cultura taiwanesa.

Honnold los enfrentó, subiendo piso tras piso sin detenerse. A medida que avanzaba, empleados y personas dentro del edificio le mostraban su apoyo con pancartas que decían “Vamos, Alex”, “Nos vemos en el elevador” o “Alex 101”.

Desde la calle, su esposa Sanni McCandless observaba con una risa nerviosa, mientras él seguía subiendo sin perder la concentración, consciente de que cualquier error podría costarle la vida.

Cerca del 75 por ciento de la subida, Honnold se detuvo brevemente para tomar aire y continuar el tramo final. Minutos después, alcanzó la base del pararrayos, la parte más elevada del rascacielos. Allí, trepó por una superficie mínima, completamente expuesto, hasta que finalmente llegó a la cima tras 1 hora, 31 minutos y 34 segundos de escalada.

Ya en la cima, a 508 metros, sacó su teléfono y se tomó una selfie, que rápidamente fue catalogada como “la selfie más alta de todos los tiempos”. Con una gran sonrisa, Honnold disfrutó de la vista de Taipei y, al terminar, se colocó una cuerda para comenzar el descenso con seguridad.

Para ponerlo en contexto, subir el Taipei 101 es como escalar casi tres veces la Torre Latinoamericana o diez veces el Estadio Azteca, que tiene una altura de 50 metros. Todo eso, en solo una hora y media, sin cuerdas, sin errores y sin miedo.

No es la primera vez que se escala este edificio

Ya en el pasado, el Taipei 101 había sido escenario de escaladas. En 2004, el francés Alain Robert, conocido como “Spiderman”, también alcanzó la cima. Sin embargo, él utilizó una cuerda de seguridad y tardó aproximadamente cuatro horas en completar el reto.

En contraste, Alex Honnold lo hizo sin ninguna protección y en menos de la mitad del tiempo.

PJG