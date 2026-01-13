¿Mucho frío? Estos tés naturales ayudan a calentar el cuerpo y prevenir resfriados

Ante las bajas temperaturas que se han presentado en gran parte del país, sacar las cobijas y chamarras es casi obligatorio. Pero también existen aliados naturales que pueden ayudarte a mantener el calor desde adentro: los tés e infusiones calientes, ideales para reconfortar el cuerpo y fortalecer las defensas.

Si eres de las personas que busca opciones naturales para protegerse del frío, esta información es para ti. Hoy te compartimos cuáles son los tés e infusiones que ayudan a regular la temperatura corporal y aliviar los malestares del invierno.

Tés e infusiones que ayudan a regular la temperatura corporal

Algunos tés e infusiones no solo son reconfortantes, también tienen un efecto termogénico, es decir, ayudan al cuerpo a generar calor de forma natural. Según información del Gobierno de México, estos son algunos:

Clavo:

​Ayuda a mejorar la circulación sanguínea, lo que favorece que el cuerpo conserve mejor el calor. Canela:

​Tiene un efecto termorregulador, estimula la transpiración y activa la circulación, lo que ayuda a mantener el cuerpo cálido. Pimienta negra:

​Contribuye a elevar la temperatura corporal y acelera el metabolismo. Jengibre:

​Aporta vitalidad, mejora el flujo de energía y es un gran aliado contra los resfriados y la sensación de frío.

Estos son los tés e infusiones que ayudan a combatir el frío Foto: Canva

Tés que ayudan contra los resfriados

Durante la temporada de frío es común que aumenten los casos de gripe, tos y congestión. Aunque siempre es necesario acudir al médico, estos tés pueden ayudar a aliviar algunos síntomas:

Té de limón:

​Es rico en vitamina C, ayuda a reducir la congestión y, al combinarlo con miel, puede calmar la tos. Té de menta:

​Sus propiedades ayudan a abrir las vías respiratorias y disminuir la mucosidad. Té de bugambilia:

​Favorece la expulsión de flemas y es conocido por ayudar a calmar la tos.

Estos son los tés e infusiones que ayudan a combatir el frío Foto: Canva

Estados con temperaturas bajo cero en México

La CNPC informó que varias regiones del país presentan temperaturas extremadamente bajas, especialmente en zonas serranas:

De 0 a 5 °C :

​Zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

: ​Zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México, Morelos y Chiapas. De -5 a 0 °C con heladas :

​Zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: ​Zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. De -10 a -5 °C con helada s:

​Zonas serranas de Chihuahua y Zacatecas.

s: ​Zonas serranas de Chihuahua y Zacatecas. De -15 a -10 °C con heladas:

​Zonas serranas de Durango.

Estos son los tés e infusiones que ayudan a combatir el frío Foto: Canva

Recomendaciones contra el frío

Además de tomar bebidas calientes, es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil para cuidar a toda la familia:

Abrigarse bien y cubrir rostro, manos y cabeza. Evitar cambios bruscos de temperatura. No usar braseros o anafres dentro de casa. Ventilar adecuadamente los espacios cerrados. Poner especial atención en niños, adultos mayores y mascotas.

Estos son los tés e infusiones que ayudan a combatir el frío Foto: Canva

Recuerda que cada cuerpo es diferente, por lo que no es recomendable consumir tés o infusiones en exceso. Estos remedios naturales pueden ser grandes aliados durante el frío, pero siempre deben acompañarse de cuidados médicos y medidas preventivas.