¿Mucho frío? Estos tés naturales ayudan a calentar el cuerpo y prevenir resfriados
Un té caliente puede ser más que un apapacho… también es salud. Te contamos cuáles ayudan a protegerte del frío.
Ante las bajas temperaturas que se han presentado en gran parte del país, sacar las cobijas y chamarras es casi obligatorio. Pero también existen aliados naturales que pueden ayudarte a mantener el calor desde adentro: los tés e infusiones calientes, ideales para reconfortar el cuerpo y fortalecer las defensas.
Si eres de las personas que busca opciones naturales para protegerse del frío, esta información es para ti. Hoy te compartimos cuáles son los tés e infusiones que ayudan a regular la temperatura corporal y aliviar los malestares del invierno.
Tés e infusiones que ayudan a regular la temperatura corporal
Algunos tés e infusiones no solo son reconfortantes, también tienen un efecto termogénico, es decir, ayudan al cuerpo a generar calor de forma natural. Según información del Gobierno de México, estos son algunos:
- Clavo:
Ayuda a mejorar la circulación sanguínea, lo que favorece que el cuerpo conserve mejor el calor.
- Canela:
Tiene un efecto termorregulador, estimula la transpiración y activa la circulación, lo que ayuda a mantener el cuerpo cálido.
- Pimienta negra:
Contribuye a elevar la temperatura corporal y acelera el metabolismo.
- Jengibre:
Aporta vitalidad, mejora el flujo de energía y es un gran aliado contra los resfriados y la sensación de frío.
Tés que ayudan contra los resfriados
Durante la temporada de frío es común que aumenten los casos de gripe, tos y congestión. Aunque siempre es necesario acudir al médico, estos tés pueden ayudar a aliviar algunos síntomas:
- Té de limón:
Es rico en vitamina C, ayuda a reducir la congestión y, al combinarlo con miel, puede calmar la tos.
- Té de menta:
Sus propiedades ayudan a abrir las vías respiratorias y disminuir la mucosidad.
- Té de bugambilia:
Favorece la expulsión de flemas y es conocido por ayudar a calmar la tos.
Estados con temperaturas bajo cero en México
La CNPC informó que varias regiones del país presentan temperaturas extremadamente bajas, especialmente en zonas serranas:
- De 0 a 5 °C:
Zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.
- De -5 a 0 °C con heladas:
Zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- De -10 a -5 °C con heladas:
Zonas serranas de Chihuahua y Zacatecas.
- De -15 a -10 °C con heladas:
Zonas serranas de Durango.
Recomendaciones contra el frío
Además de tomar bebidas calientes, es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil para cuidar a toda la familia:
- Abrigarse bien y cubrir rostro, manos y cabeza.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- No usar braseros o anafres dentro de casa.
- Ventilar adecuadamente los espacios cerrados.
- Poner especial atención en niños, adultos mayores y mascotas.
Recuerda que cada cuerpo es diferente, por lo que no es recomendable consumir tés o infusiones en exceso. Estos remedios naturales pueden ser grandes aliados durante el frío, pero siempre deben acompañarse de cuidados médicos y medidas preventivas.