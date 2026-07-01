Prepara este mug cake de avena y plátano, un desayuno exprés en solo 5 minutos que se transforma en una receta fit, sin horno y deliciosa para amantes de la cocina práctica.

La búsqueda de opciones culinarias que logren un equilibrio perfecto entre la rapidez, el sabor y la nutrición ha transformado la manera en que entendemos el desayuno y los postres cotidianos.

En una sociedad donde el tiempo es uno de los recursos más escasos, la tendencia de los bizcochos en taza o mug cakes ha dejado de ser una simple moda de internet para consolidarse como una solución gastronómica.

Este concepto combina la practicidad de la cocción por microondas con la versatilidad de ingredientes nobles, como la avena, permitiendo que cualquier persona, sin importar su nivel de habilidad en la cocina, pueda disfrutar de un panecillo esponjoso y recién horneado en cuestión de minutos.

Disfruta de un delicioso mug cake de avena y plátano en 5 minutos; obtendrás un resultado reconfortante y con un perfil nutricional excelente, ideal tanto para activar las mañanas con energía sostenida como para saciar el deseo de un postrecito nocturno sin culpas.

Mug cake de avena y plátano Canva

Mug cake de avena y plátano

Ingredientes:

1 plátano maduro

4 cucharadas de harina de avena (puedes licuar hojuelas de avena enteras hasta hacerlas polvo)

1 huevo grande

1 cucharada de leche o bebida vegetal (almendra, avena, soya)

1/2 cucharadita de polvo para hornear

1/4 de cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de esencia de vainilla

Opcionales para decorar: Chispas de chocolate oscuro (70% cacao), nueces picadas o rodajas de plátano.

Preparación:

Elige una taza apta para microondas con una capacidad mínima de 250 a 300 ml. En un plato hondo o directamente dentro de la taza, tritura por completo el plátano utilizando un tenedor hasta obtener un puré lo más homogéneo posible y sin grumos grandes. Añade el huevo, la cucharada de leche y el extracto de vainilla al puré de plátano. Bate vigorosamente con el tenedor hasta que todos los elementos se integren por completo. Incorpora la harina de avena, el polvo para hornear y la canela en polvo. Mezcla con suavidad realizando movimientos envolventes hasta que no queden rastros de harina seca. Si decidiste usar chispas de chocolate o nueces, agrégalas en este momento y revuelve una última vez. Introduce la taza en el horno de microondas. Cocina a potencia alta durante un tiempo estimado de 1 minuto y 20 segundos a 1 minuto y 40 segundos. El tiempo exacto dependerá de los vatios de tu electrodoméstico. Sabrás que está listo cuando la superficie se note firme al tacto pero ligeramente elástica. Introduce un palillo en el centro; si sale limpio, retira la taza con cuidado (estará caliente). Deja enfriar durante dos minutos antes de consumir el mug cake para que termine de asentarse la textura.

Mug cake de avena y plátano Canva

Tips extra para preparar el mug cake:

Mezclar adecuadamente los ingredientes húmedos y triturar perfectamente el plátano antes de incorporar los polvos asegura que el leudante se distribuya de forma equitativa, garantizando un crecimiento uniforme y evitando que queden bolsas de harina seca en el fondo de la taza.

Se recomienda realizar la primera prueba con el tiempo mínimo sugerido (1 minuto y 15 segundos).

Es preferible pausar la cocción y añadir intervalos adicionales de 10 segundos que sobrecocinar el bizcocho, puesto que una vez que pierde toda su humedad interna, la estructura de la avena se vuelve excesivamente dura y difícil de digerir.

Dejar reposar el postre dentro del microondas apagado durante un minuto tras terminar la cocción ayuda a que la estructura colapse menos al entrar en contacto con el aire frío del exterior.

Mug cake de avena y plátano Canva

Toppings para el mugcake:

Las nueces pecana, las almendras fileteadas o las semillas de girasol aportan un toque crujiente delicioso que contrasta con la suavidad del bizcocho.

Si buscas una experiencia reconfortante, las chispas de chocolate oscuro se derretirán creando pequeños pozos de sabor amargo que combinan a la perfección con la dulzura de la fruta.

Para quienes desean potenciar el valor proteico del mug cake (ideal para deportistas post-entrenamiento), se puede sustituir una cucharada de harina de avena por una cucharada de tu proteína en polvo favorita (suero de leche o de origen vegetal), incrementando ligeramente la cantidad de leche para evitar la resequedad.

favorita (suero de leche o de origen vegetal), incrementando ligeramente la cantidad de leche para evitar la resequedad. Asimismo, incorporar una cucharadita de crema de maní o de almendras en el centro de la masa justo antes de meterla al microondas creará un núcleo líquido y cremoso.

El mug cake de avena con plátano destaca como la alternativa predilecta para quienes buscan cuidar su bienestar sin sacrificar el placer de un antojo dulce.