¿Qué son los tianguis? Conoce su origen en el México prehispánico

Los tianguis han sido parte esencial de la vida comercial y cultural de México desde antes de la llegada de los europeos. Su permanencia hasta nuestros días muestra que no son solo lugares de intercambio económico, sino también espacios sociales y culturales que han acompañado a los pueblos mesoamericanos durante siglos.

Conoce mucho más sobre qué son los tianguis, su origen e historia desde el México prehispánico, su proceso de transformación a lo largo del tiempo y su relación con la gastronomía mexicana.

¿Qué es un tianguis?

Un tianguis es un mercado que se instala de forma temporal en espacios públicos como calles o plazas, en días determinados, y se retira al terminar la jornada.

El término proviene del náhuatl tianquiztli o tiantiztli, que significa “mercado” o “mercado al aire libre”, y se refiere a una forma tradicional de comercio que existía en Mesoamérica desde tiempos antiguos.

Los tianguis se diferencian de los mercados fijos porque no ocupan edificios permanentes; se montan y desmontan según los días establecidos por la comunidad o las autoridades. Esta característica los hace adaptables a la vida diaria de la población.

En la actualidad, los tianguis siguen siendo importantes para la economía local, sobre todo para pequeños comerciantes, ya que permiten vender productos directamente al consumidor sin necesidad de contar con un local fijo.

Además de su función económica, muchas personas consideran que los tianguis también son espacios de encuentro social, aunque esta idea depende de estudios culturales específicos.

Origen de los tianguis en México

Los tianguis tienen orígenes muy antiguos en las culturas de Mesoamérica. Eran lugares donde se realizaba el intercambio de productos, pero también donde se daba el contacto social y cultural entre personas de distintas regiones.

En la época prehispánica, los mercados se instalaban en fechas determinadas, generalmente en plazas centrales. Ciudades importantes como Tenochtitlán, Texcoco, Tlaxcala, Huejotzingo y Xochimilco contaban con tianguis bien organizados, donde los puestos se acomodaban por tipo de producto.

El mercado de Tlatelolco, ubicado al norte de Tenochtitlán, es uno de los ejemplos más conocidos de este sistema comercial. Tlatelolco fue fundada en 1337 y su mercado atendía a gran parte de la población del Valle de México.

De acuerdo con crónicas y estudios, estos mercados tenían autoridades que vigilaban el orden y ayudaban a resolver conflictos entre comerciantes. En estos espacios se vendían alimentos básicos como maíz y frijol, hierbas, textiles, cerámica, obsidiana, aves, pescados y otros artículos, organizados por secciones.

En estos tianguis, el intercambio se hacía principalmente por trueque, aunque algunos productos como el cacao también se usaban como forma de pago en ciertos casos. Estos mercados no solo cubrían necesidades materiales, sino que también eran puntos importantes de contacto cultural entre distintos pueblos indígenas.

¿Qué son los tianguis? Canva

La evolución de los tianguis en México

Después de la llegada de los españoles en el siglo XVI, los tianguis no desaparecieron. Muchas de las formas de comercio que ya existían continuaron, aunque poco a poco se sumaron nuevos productos traídos de Europa y otras regiones.

En la época colonial, los tianguis siguieron siendo lugares importantes para vender productos indígenas, artesanías, alimentos y también mercancías europeas. Las autoridades intentaron en algunos momentos trasladar el comercio a mercados fijos, pero los tianguis continuaron funcionando por su utilidad para la población.

A pesar de los intentos por impulsar mercados permanentes y más regulados, los tianguis se mantuvieron. Incluso en ciudades grandes como la Ciudad de México, donde se construyeron mercados públicos, los tianguis siguen siendo numerosos y activos.

Hoy en día, los tianguis están presentes en casi todo el país. Algunos son muy grandes, otros pequeños; algunos se enfocan en alimentos, otros en ropa, herramientas o artículos usados. En muchos lugares, las autoridades establecen reglas sobre horarios y permisos para organizar la actividad de los tianguis, aunque esto cambia según la ciudad o el estado.

La importancia de los tianguis en la gastronomía mexicana

Uno de los aspectos más visibles de los tianguis es su relación con la cocina mexicana, tanto por los ingredientes que se venden como por la comida preparada que se ofrece. En los tianguis se pueden encontrar productos que han sido base de la alimentación en México desde tiempos antiguos:

Maíz, frijol y chile, que forman parte central de la dieta tradicional.

Hierbas y plantas usadas para cocinar o como remedios caseros.

Frutas y verduras de temporada, que ayudan a conservar recetas y costumbres culinarias regionales.

Muchos de estos alimentos provienen de productores locales o de zonas cercanas, lo que favorece formas de venta más directas y apoya a las economías rurales.

En muchos tianguis no solo se venden ingredientes, sino también platillos ya preparados, lo que convierte a estos lugares en espacios donde la gastronomía se vive todos los días. Es frecuente encontrar puestos con antojitos como tacos, quesadillas, tamales, atoles y otros platillos regionales, dependiendo de la zona.

Estos puestos permiten que tanto habitantes como visitantes prueben comidas tradicionales en un ambiente popular y cercano. Los tianguis también ayudan a conservar y transmitir conocimientos de cocina, ya que muchas recetas y formas de preparar los alimentos se mantienen vivas a través de la venta directa de productos y comida tradicional.

Qué son los tianguis Canva

Los tianguis son mucho más que mercados temporales: son una tradición muy antigua y que ha cambiado con el tiempo sin perder su esencia. Estos espacios muestran una forma de comercio y convivencia que ha perdurado por siglos, su relación con la gastronomía mexicana refuerza su valor como parte viva de la cultura e identidad del país.