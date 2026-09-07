Así se prepara un pico de gallo tradicional para acompañar los clásicos mexicanos; sigue la receta de esta combinación cruda, crujiente y colorida que encarna de forma inmediata los colores de la bandera nacional.

El acompañante por excelencia de los molletes es el pico de gallo; una salsa fresca o “picada” estrella dentro de la gastronomía nacional. Esta preparación es un pilar fundamental tanto en las cocinas de los hogares como en los puestos callejeros y restaurantes.

Su aparente sencillez es precisamente lo que la vuelve icónica: la unión armónica de jitomate maduro, cebolla firme, chile verde fresco, cilantro aromático y un toque de jugo de limón con sal.

Acompaña los clásicos con esta receta de pico de gallo, se trata también de una ventana a la historia culinaria mesoamericana y a la sabiduría del aprovechamiento de ingredientes locales de temporada.

Receta de pico de gallo Canva

Receta de pico de gallo tradicional

Ingredientes:

4 jitomates saladet

½ cebolla blanca

2-3 piezas de chile serrano o jalapeño

½ manojo de cilantro fresco

2-3 cucharadas de jugo de limón

Sal al gusto

Preparación:

Lava perfectamente bajo el chorro de agua los jitomates, los chiles y el cilantro. Desinfecta el cilantro en agua con gotas desinfectantes durante 10 minutos y sécalo muy bien con papel absorbente. Corta los jitomates por la mitad y retira el exceso de semillas con una cuchara si prefieres un pico de gallo seco y crujiente (puedes dejarlas si buscas una salsa más jugosa). Pica la pulpa en cubos pequeños y parejos al estilo brunoise. Pica la cebolla blanca en cubos del mismo tamaño que el jitomate. Remueve el pedúnculo de los chiles serranos; si deseas moderar el picor, retira las venas y semillas antes de picarlos finamente. Si te agrada el picor intenso, intégralos completos. Junta las hojas y tallos tiernos del cilantro seco formando un rollo firme sobre la tabla. Realiza cortes finos de una sola pasada con un cuchillo muy afilado. Integra todos los vegetales picados en un tazón de vidrio o cerámica. Añade la sal fina y el jugo de limón recién exprimido. Revuelve suavemente con una cuchara. Deja reposar el pico de gallo a temperatura ambiente de 10 a 15 minutos antes de servir para que los jugos se integren.

Receta de pico de gallo Canva

¿Cómo evitar que el pico de gallo se amargue?

Añade la sal solo 15 minutos antes de llevar la salsa a la mesa.

Si vas a preparar pico de gallo con anticipación, puedes desflemar la cebolla picada en agua helada con hielo durante 10 minutos y secarla bien antes de mezclarla.

No sirvas el pico de gallo helado directamente del refrigerador; lo ideal es ofrecerlo a una temperatura fresca de unos 15 °C a 18 °C.

Receta de pico de gallo Canva

¿Cuál es la diferencia entre el pico de gallo y el chile de uña?

Aunque en diversas regiones de México ambas preparaciones suelen confundirse por compartir la categoría de salsas frescas picadas, existen diferencias marcadas.

El pico de gallo estándar tiene como pilar la triada patriótica de jitomate, cebolla y chile verde, sazonada casi exclusivamente con limón y sal (o un toque opcional de aceite de oliva o orégano en el norte). Su perfil es limpio, fresco y directo.

Por su parte, el chile de uña es una variante tradicional sumamente arraigada en el estado de Colima y en zonas de Jalisco y Michoacán.

La diferencia fundamental reside en que mientras el pico de gallo solo lleva jugo de limón en cantidad moderada para sazonar, el chile de uña suele incorporar jugo de naranja agria, refresco de cola o jugo de tomate procesado para crear un caldo ligero que baña la mezcla.

Además, el chile de uña integra jícama picada en cubos muy delgados, pepino o incluso fragmentos de naranja entera, lo que le confiere una textura mucho más acuosa y un perfil agridulce acentuado.

Asimismo, recibe su nombre de "chile de uña" porque los cocineros tradicionales cortaban los ingredientes utilizando directamente las uñas de los dedos para no "enmellar" o estropear la fibra del vegetal con el metal de cuchillos desafilados, o bien porque el picor del chile penetraba en las uñas de quien lo preparaba.

Cada bocado de pico de gallo aporta una explosión de acidez y un matiz crujiente capaz de equilibrar la riqueza grasa de una carne asada, unos tacos de chicharrón o un filete de pescado a las brasas. ¡Disfruta de la receta!