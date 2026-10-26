Chocolate caliente sabor Red Velvet para la temporada navideña: receta de barista

Disfruta de un chocolate caliente sabor red velvet para la temporada navideña; sigue el paso a paso de esta receta de barista y saborea el terciopelo líquido bajo el muérdago, ¡como en una postal!

El invierno transforma el ambiente y despierta el deseo de sabores que nos den confort. Una bebida caliente deja de ser un acto de consumo para convertirse en un punto de encuentro familiar y con amigos.

Entre la amplia gama de opciones para el frío, el chocolate caliente no pasa de moda y es una de las bebidas favoritas alrededor del mundo. Además, puede disfrutarse en distintas presentaciones.

Sin embargo, si quieres llevar el concepto del famoso pastel americano a esta receta, ¡también es posible! No se trata simplemente de añadir colorante rojo sino de reproducir en una taza la interacción entre sus ingredientes que dan como resultado ese sabor icónico.

Aprende a preparar la receta de chocolate caliente sabor red velvet; se convertirá en el centro de atención de cualquier reunión navideña.

Chocolate caliente Red Velvet Canva

Receta de chocolate caliente sabor Red Velvet

Ingredientes:

Para el chocolate:

750 ml de leche entera

200 ml de buttermilk (suero de mantequilla) o crema agria líquida

150 g de chocolate blanco de cobertura (mínimo 30% de manteca de cacao)

25 g de cacao puro en polvo

45 g de azúcar mascabado

15 ml de extracto natural de vainilla

1 pizca de sal fina

2 a 4 gotas de colorante vegetal rojo comestible en gel

Para la espuma:

100 g de queso crema estilo Neufchâtel o tradicional (a temperatura ambiente)

120 ml de crema para batir (mínimo 35% de materia grasa)

30 g de azúcar glass

5 ml de jugo de limón recién exprimido

Para la decoración:

60 g de bastones de caramelo de menta

20 g de perlas comestibles doradas o rojas

Galletas Red Velvet desmoronadas (opcional)

Preparación:

En una cacerola de fondo grueso, vierte los 750 ml de leche entera junto con los 200 ml de buttermilk. Agrega el azúcar mascabado y cierne los 25 gramos de cacao en polvo sobre la mezcla fría utilizando un colador fino para evitar la formación de grumos. Lleva la cacerola a fuego medio-bajo. Con un batidor de globo, remueve suavemente de forma continua hasta que el cacao se disuelva por completo y la mezcla alcance una temperatura aproximada de 65 º, justo antes de romper en hervor. Retira la cacerola del fuego directo para proteger la manteca de cacao. Incorpora los 150 gramos de chocolate blanco picado finamente y deja reposar la preparación durante dos minutos sin mover para que el calor residual derrita el chocolate. Con el batidor de globo, emulsiona la mezcla realizando movimientos circulares desde el centro hacia afuera hasta obtener una consistencia homogénea, brillante y sin residuos sólidos. Agrega los 15 ml de extracto natural de vainilla y la pizca de sal. Añade el colorante rojo en gel gota a gota, batiendo tras cada adición hasta obtener el tono deseado. Regresa la cacerola al fuego más bajo durante dos minutos extra para homogeneizar la temperatura. En un tazón frío, bate los 100 gramos de queso crema con los 30 gramos de azúcar glass y el jugo de limón hasta obtener una mezcla suave y sin grumos. En otro recipiente, bata levemente la crema de leche fría hasta que comience a tomar cuerpo (punto de nieve suave). Integra la crema batida a la base de queso crema usando una espátula de silicona con movimientos envolventes, hasta lograr una espuma ligera pero estructurada. Precalienta las tazas de cerámica o cristal templado enjuagándolas con agua caliente; sirva el chocolate caliente dejando libre una tercera parte del recipiente. Coloca una capa generosa de la espuma de queso crema sobre la superficie con una cuchara o una manga pastelera. Espolvorea el caramelo de menta triturado, unas migas de galleta y las perlas comestibles doradas justo antes de llevar a la mesa el chocolate caliente sabor red velvet.

Chocolate caliente Red Velvet Canva

¿Con qué acompañar el chocolate caliente sabor red velvet?

Si quieres algo dulcecito, se recomiendan bisquets de mantequilla, biscotti de almendra o galletería especiada; panes con textura crujiente que absorben la humedad de la espuma sin desarmarse.

Pero si buscas una opción salada, puedes acompañar el chocolate caliente con una tabla de quesos maduros (Brie, Camembert) y nueces tostadas; y es que la grasa salada limpia el paladar.

Receta de chocolate caliente sabor Red Velvet Canva

¿Puedes ponerle ‘piquete’?

Para una versión de chocolate caliente red velvet con ‘piquete’, añade 45 ml de Bourbon de buena calidad, ron añejo de caña o licor de avellanas después de añadir el colorante, retirando la preparación del fuego.

El chocolate caliente red velvet trasciende la definición de una bebida estacional común para convertirse en una obra de repostería líquida que deleitará a tus invitados durante las fiestas navideñas.