Receta de alambre de res con queso para taquizas, fácil y delicioso

En México, las mejores taquizas se arman con cazuelas de guisados. Aunque la variedad es muy amplia, la combinación de carne, verduras y queso, no falla. Sigue esta receta y prepara el mejor alambre de res con queso para celebrar los goles de México.

¿Te has preguntado de dónde viene el nombre de este platillo? De acuerdo al Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, originalmente se refiere a trozos de carnes, mariscos o verduras ensartados en una aguja o alambre, para después asarlos.

Básicamente, sería lo mismo que las brochetas, sin embargo, por practicidad, muchas taquerías y restaurantes lo preparan todo directo en la parrilla o sartén. En ese sentido, el más popular es el alambre con carne, tocino, pimiento, cebolla y queso derretido.

En los estados del norte, donde el consumo de carne es abundante, es muy común y se diferencia de la discada porque esta última lleva chorizo, salchicha, jamón y una combinación de carnes. Prepara la mejor taquiza con este alambre de res con queso.

Los tacos de alambre son muy populares por la combinación de ingredientes Canva

¿Cómo hacer alambre de res con queso?

Ingredientes:

1 kilo de bistec de res (cortado en cubos pequeños, pero gruesos)

200 gramos de tocino picado

1 cebolla blanca grande, en cuadros medianos

1 pimiento morrón verde, en cuadros medianos

1 pimiento morrón rojo, en cuadros medianos

1 pimiento morrón amarillo, en cuadros medianos

300 gramos de queso Oaxaca deshebrado o manchego rallado

Sal y pimienta al gusto

Aceite vegetal (si es necesario)

Preparación:

En una sartén grande o plancha, fríe el tocino hasta que esté dorado. No agregues aceite, deja que se cocine con su propia grasa. Cuando esté listo, retíralo de la sartén y escúrrelo sobre papel absorbente. En la misma grasa del tocino, cocina la carne. Si es necesario, puedes añadir un poco de aceite, solo espera hasta que esté caliente para agregar la carne. Cocina a fuego alto para sellar, sin cocinar por completo el interior. Reduce a fuego medio e incorpora los vegetales (cebolla y pimientos). Cocina por 10 minutos o hasta que estén suaves, pero ligeramente crujientes. Añade sal y pimienta al gusto, y mezcla. Finaliza con el queso, tapa y cocina a fuego bajo hasta que se derrita. Sirve tu alambre de res con queso caliente, acompañado de tortillas de maíz o harina, y salsa picante.

A la hora de preparar alambre, elegir la carne correcta es importante para que esté suave y se cocine rápido y parejo. En ese caso, el bistec de aguayón o sirloin son la mejor opción.

En el caso del queso, debe tener suficiente grasa para derretirse, por eso el quesillo, tipo manchego, chihuahua o asadero son una gran opción.

Con esta receta, tendrás la comida perfecta para la taquiza. El alambre de res con queso es infalible para gritar los goles de México.