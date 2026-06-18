No te pierdas la Feria de la Barbacoa 2026 en Actopan, la cuna de este platillo

La variedad de tacos en México parece infinita, pero hay unos que guardamos en el corazón por ser los que nos quitan la resaca y nos salvan el almuerzo del domingo: la barbacoa. Prueba la mejor del país en la Feria de la Barbacoa 2026 en Actopan.

En México, la palabra barbacoa tiene un significado especial, pues nos conecta con nuestras raíces. Se trata, básicamente, de carne de borrego o chivo envuelta en pencas de maguey y cocida en horno de tierra, una preparación de origen prehispánico.

El horno de tierra es asociado a la cultura maya y desde la antigüedad se usaba para preparar carne de venado, guajolote o armadillo. El uso del maguey tenía que ver con la conservación del calor y el aporte de sabor.

Con la llegada de los españoles se integraron nuevas proteínas, incluyendo el borrego y el chivo. Hoy la barbacoa es parte de nuestra identidad gastronómica, muy arraigada en el centro del país, especialmente Hidalgo, donde se encuentra la cuna de la barbacoa.

Por esa razón, la Feria de la Barbacoa de Actopan es uno de los eventos gastronómicos más esperados durante el año. Conoce todos los detalles y lánzate a comer la mejor barbacoa y otros platillos típicos.

Si quieres probar la mejor barbacoa, lánzate a Actopan Canva

¿Por qué Actopan es la cuna de la barbacoa?

Aunque Hidalgo está íntimamente relacionado con la barbacoa, Actopan, municipio ubicado en el Valle del Mezquital, es considerado la cuna de este platillo. En este lugar se fusionaron las técnicas prehispánicas con el ganado ovino llegado de Europa.

Así fue como nació la tradicional barbacoa de borrego, una de las más emblemáticas de México. Actualmente, muchos barbacoyeros de la región mantienen el método artesanal, cocinando la carne a fuego lento en hornos subterráneos, con leña y piedras volcánicas.

Esto contribuye a su sabor único. Otro factor clave para ser considerada "la cuna de la barbacoa", es que en Actopan existen las condiciones ideales para la crianza de borrego, así como familias que han transmitido sus conocimientos de generación en generación.

De ahí que cada año participen alrededor de 50 barbacoyeros en la Feria de la Barbacoa de Actopan, donde compiten por posicionarse como los mejores.

¿Cuándo será la Feria de la Barbacoa de Actopan 2026?

La Feria de la Barbacoa de Actopan 2026 se llevará a cabo del 3 al 12 de julio en Actopan, Hidalgo. Aunque cada año se esperan muchas sorpresas, este 2026 será muy especial pues se celebran 480 años de la fundación de este municipio.

Si quieres probar la mejor barbacoa del país, debes llegar temprano, pues empiezan a vender a partir de las 8 de la mañana. Si llegas después de mediodía, es probable que ya no encuentres barbacoa, aunque hay otros platos típicos, incluyendo antojitos.

Por lo tanto, es una buena opción para ir a almorzar. El área de comida o pabellón gastronómico se encuentra en el centro de Actopan, mientras que las actividades culturales y juegos mecánicos están en la Unidad Deportiva Municipal.

Para ir a comer, la entrada es libre y solo deberás pagar tu consumo. Pero si quieres subirte a los juegos o escuchar a los grupos invitados, el costo es de 80 pesos por persona.

La protagonista de esta feria será la barbacoa, pero hay mucho más Canva

¿Qué habrá en la Feria de la Barbacoa de Actopan 2026?

La protagonista de la Feria de la Barbacoa de Actopan, definitivamente es la barbacoa. Este evento reúne a decenas de barbacoyeros para que puedas elegir la que más se te antoje, además, cada año se lleva a cabo un concurso donde estos expertos compiten por el título de la mejor barbacoa.

También hay otros platos tradicionales, como el ximbo, que se cocina similar a la barbacoa, pero se trata de una mezcla de carnes, cueritos de cerdo y nopales, todo marinado con chile y envuelto en pencas de maguey.

De igual forma, encuentras mixiotes de carnero y antojitos como quesadillas, tlacoyos y sopes, además de pulque, otro clásico hidalguense, aguas frescas, dulces, nieves y mucho más.

Pero como no todo es comida, también habrá diversión en la Feria de la Barbacoa en Actopan. Podrás disfrutar de danzas tradicionales y eventos culturales, además de juegos mecánicos y presentaciones de artistas reconocidos.

¿Qué artistas estarán en la Feria de la Barbacoa de Actopan 2026?

Los Yonics, 3 de julio en el Recinto Ferial

Espinoza Paz, 4 de julio en el Recinto Ferial

Napoleón, 5 de julio en el Recinto Ferial

Trío Aurora Hidalguense, 6 de julio en el Recinto Ferial

Sonido Cóndor, 7 de julio en el Recinto Ferial

Gloria Trevi, 8 de julio en el Recinto Ferial

Inspector, 10 de julio en el Recinto Ferial

Los Invasores de Nuevo León, 11 de julio en el Recinto Ferial

El Trono de México, 12 de julio en el Recinto Ferial

Además habrá otros conciertos en el Teatro del Pueblo de Actopan, con artistas como Yahir, La Arrolladora, Kumbia Kings y Gerardo Ortiz. Consulta en las redes sociales del evento la cartelera completa para que no te pierdas a tu artista favorito.

¿A quién no se le antoja un taquito de barbacoa? Lánzate a conocer la cuna de este platillo y disfrutar de la mejor de México en la Feria de la Barbacoa de Actopan 2026.