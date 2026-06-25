Hot cakes de avena con zanahoria: el sabor de un pastel, pero en un desayuno

Empieza tu mañana con estos hot cakes de avena con zanahoria; tienen el sabor de un pastel, pero en un desayuno saludable. Se trata de una receta que redefine la forma en que nos alimentamos, especialmente durante las primeras horas del día.

Los hot cakes ya son parte fundamental del desayuno, pero la buena noticia es que siempre pueden transformarse como nosotros queramos, gracias a ingredientes y técnicas deliciosas.

Los hot cakes de avena con zanahoria representan una de las evoluciones más aclamadas de la repostería saludable matutina. Esta preparación logra fusionar la nobleza de la avena integral con la frescura y dulzura natural de la zanahoria, inspirándose directamente en el sabor del clásico pastel de zanahoria (carrot cake), pero adaptado a un formato ligero y funcional.

Hot cakes de avena con zanahoria Canva

Receta de hot cakes de avena con zanahoria

Ingredientes:

1 taza y media de avena en hojuelas enteras

1 taza de zanahoria finamente rallada

2 huevos

¾ de taza de leche o bebida vegetal (almendra, avena o soya)

½ plátano maduro

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de canela en polvo

Una pizca de nuez moscada

1 cucharadita de esencia de vainilla pura

Sal fina

1 cucharadita de aceite de coco o mantequilla clarificada (ghee): (para engrasar la sartén).

Para acompañar (opcional): nueces picadas, yogur griego natural y un hilo de miel de abeja pura o de maple

Preparación:

Si utilizas hojuelas de avena enteras, colócalas en el vaso de una licuadora y tritura a velocidad máxima durante un minuto completo hasta obtener un polvo fino y homogéneo con la consistencia de la harina. Vierte este polvo en un bol grande y mézclalo con el polvo para hornear, la canela, la nuez moscada y la pizca de sal. En la misma licuadora (no es necesario lavarla), agrega los huevos, la leche de tu elección, el medio plátano maduro y la esencia de vainilla. Licúa hasta que el plátano esté completamente disuelto y se genere una mezcla líquida con un poco de espuma en la superficie. Vierte los ingredientes líquidos sobre el bol de los secos. Con la ayuda de un batidor de globo o una espátula, mezcla suavemente hasta que no queden grumos visibles de harina. Una vez integrada la masa, incorpora la taza de zanahoria finamente rallada y revuelve con movimientos envolventes. Deja reposar la mezcla de 5 a 7 minutos antes de cocinar. Coloca una sartén antiadherente a fuego medio-bajo y añade una capa mínima de aceite de coco o mantequilla. Cuando la sartén esté tibia (evita que esté excesivamente caliente), vierte aproximadamente un cuarto de taza de la mezcla para formar cada hot cake. Con el dorso de la cuchara, dale una forma circular uniforme si la masa quedó muy densa. Cocina durante unos 3 minutos de ese primer lado. Sabrás que es momento de voltearlo cuando comiences a notar pequeñas burbujas abriéndose en la superficie y los bordes luzcan opacos y ligeramente firmes. Desliza una espátula delgada por debajo y voltea con un movimiento rápido. Cocina el segundo lado durante 2 minutos más, ejerciendo una presión mínima para que no pierdan aire. Retira y repite el proceso con el resto de la masa hasta tener una tanda de hot cakes de avena con zanahoria.

Hot cakes de avena con zanahoria Canva

¿Cómo guardar los hot cakes?

Para conservarlos por más días, permite que los hot cakes se enfríen por completo sobre una rejilla metálica para evitar que el vapor residual genere humedad y los vuelva pastosos.

Para conservarlos en el refrigerador, colócalos en un contenedor hermético de vidrio, separando cada hot cake con un trozo pequeño de papel encerado para prevenir que se adhieran entre sí; bajo este método se mantendrán frescos y en óptimas condiciones hasta por cuatro días.

Al momento de consumirlos, evita el horno de microondas si deseas preservar su textura original; en su lugar, recaliéntalos en una sartén tapada a fuego muy bajo durante dos minutos por lado o introdúcelos directamente en un tostador eléctrico de pan para devolverles esa superficie crujiente de recién hechos.

Hot cakes de avena con zanahoria Canva

¿Cómo hacerlos veganos?

Para transformar estos hot cakes en una opción completamente vegana (libre de productos de origen animal), los dos huevos pueden ser reemplazados de forma eficiente por "huevos de linaza o chía".

Esto se logra mezclando dos cucharadas de semillas molidas con seis cucharadas de agua tibia y dejándolas reposar hasta obtener una textura gelatinosa que ligará la masa con éxito.

Estos hot cakes con zanahoria y avena son una alternativa ideal tanto para atletas que buscan carbohidratos de asimilación lenta como para padres que desean introducir discretamente vegetales en la dieta de sus hijos pequeños.