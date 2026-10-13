Disfruta de una hamburguesa de pan de muerto estilo gourmet, ¡el encuentro de dos mundos en una sola receta! Una forma de transformar el clásico ancestral en una propuesta vanguardista.

En los últimos años, la cocina de fusión en México ha abierto la puerta a creaciones que desafían las fronteras entre lo dulce y lo salado, redefiniendo platillos de gran carga simbólica para adaptarlos a las tendencias urbanas.

Es así como el pan de muerto que todos conocemos se convirtió en un híbrido culinario en forma de hamburguesa gourmet.

Prepara esta receta de hamburguesa de pan de muerto; tiene un equilibrio sutil entre la suavidad perfumada del pan artesanal y la potencia aromática de la carne sazonada, el queso fundido y los complementos ahumados. ¡Lo mejor de lo mejor!

Receta de hamburguesa de pan de muerto ChatGPT

Receta de hamburguesa de pan de muerto

Ingredientes:

Para los bollos de pan de muerto:

250 g de harina de trigo de fuerza

5 g de levadura seca instantánea

50 g de azúcar refinada

3 g de sal fina

1 huevo grande a temperatura ambiente

45 g de mantequilla sin sal a temperatura ambiente

90 ml de leche entera tibia

Ralladura fina de 1 naranja

½ cucharadita de esencia natural de flor de azahar

Para el acabado: 30 g de mantequilla fundida y azúcar fina (o sal de grano/ajonjolí para una versión 100% salada)

Para la carne y el ensamblaje:

600 g de carne molida de res (mezcla 80/20 de sirloin y diezmillo)

4 rebanadas de queso cheddar maduro o queso gouda

8 tiras de tocino ahumado artesanal

1 cebolla grande cortada en plumas para caramelizar

1 cucharada de mantequilla

Sal marina y pimienta negra recién molida al gusto

Mermelada de tocino o alioli de ajo rostizado (opcional)

Preparación:

En un recipiente pequeño, mezcla la leche tibia con la levadura seca y una cucharada del azúcar reservado. Deja reposar durante 10 minutos hasta que se forme una espuma firme en la superficie. En un tazón amplio o en la batidora con el gancho de amasado, integra la harina, el resto del azúcar y la sal. Incorpora el huevo, la esencia de flor de azahar, la ralladura de naranja y la mezcla de levadura activada. Amasa a velocidad media durante 5 minutos. Incorpora la mantequilla en cubos poco a poco. Continúa amasando intensamente durante 12 a 15 minutos hasta que la masa se despegue de las paredes del tazón y alcance el "punto de ventana" (elasticidad translúcida sin romperse). Forma una bola con la masa, colócala en un tazón ligeramente engrasado con aceite, cúbrela con un paño húmedo y déjala reposar en un lugar cálido durante 1 a 1.5 horas o hasta que duplique su volumen. Divide la masa en 4 porciones iguales para los bollos principales (aprox. 80 g cada uno) y reserva un cuarto de la masa total para la decoración. Bolea las porciones principales y colócalas en una bandeja con papel encerado. Con la masa reservada, mezcla un gramo extra de harina para darle firmeza, forma tiras delgadas rodando los dedos para simular las canillas o "huesos", y forma pequeñas esferas para la corona central. Barniza el bollo con una gota de agua para fijar las canillas en cruz y el centro arriba. Cubre la bandeja libremente y deja leudar durante 45 minutos. Precalienta el horno a 180 °C. Hornea los bollos de 15 a 18 minutos hasta que obtengan un tono dorado uniforme. Al retirar del horno, barniza inmediatamente con mantequilla fundida. Si deseas la experiencia clásica agridulce, espolvorea un toque ligero de azúcar; si prefieres un perfil totalmente salado, opta por sal en escamas sobre la mantequilla. En una sartén a fuego medio-bajo, derrite una cucharada de mantequilla y añade la cebolla en plumas. Cocina lentamente durante 20 a 25 minutos, moviendo ocasionalmente hasta que los azúcares naturales se concentren y adquiera un tono dorado profundo. En una sartén fría, coloca las tiras de tocino y lleva a fuego medio hasta que suelten su grasa y queden perfectamente crujientes. Retira y escurre en papel absorbente. Divide los 600 g de carne de res en 4 porciones de 150 g cada una; sazona generosamente con sal marina y pimienta negra justo antes de cocinar. Calienta una sartén a fuego alto. Sella las hamburguesas durante 3 a 4 minutos por lado para lograr una costra caramelizada. Durante el último minuto de cocción, coloca una rebanada de queso cheddar sobre cada medallón y cubre la sartén con una tapa durante 30 segundos para lograr un fundido perfecto. Corta los bollos de pan de muerto por la mitad con un cuchillo de sierra. Tuesta ligeramente las caras internas en la sartén con un poco de grasa de tocino. Unta una capa ligera de alioli o mermelada de tocino en la base, coloca el medallón de carne con queso, añade el tocino crujiente y la cebolla caramelizada, y cierra con la tapa para formar la hamburguesa de pan de muerto.

Receta de hamburguesa de pan de muerto ChatGPT

Otras carnes con las que puedes sustituir:

Sustituye la carne de res por carne de cerdo deshebrada a la cocción lenta, bañada en una salsa barbacoa reducida con piloncillo, especias secas y un toque de chile chipotle.

Utiliza una cabeza de hongo portobello marinada en tamari y balsámico, asada a la parrilla y acompañada de queso de cabra con hierbas finas, el cual marida de forma excepcional con las notas de azahar.

Pollo empanizado en panko, servido con col morada encurtida y mayonesa de chile manzano.

Hamburguesa de pan de muerto Canva

Combina varios elementos en esta hamburguesa de pan de muerto con lo mejor de dos mundos; la integración no es nueva en la alta cocina, pero aplicarla a un plato con tanto arraigo emocional ha captado la atención de chefs y foodies en todo México.