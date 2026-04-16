Morder estas galletas con chispas de chocolate es viajar a las calles de Manhattan. Imagina una corteza dorada y crujiente que resguarda un corazón denso, casi fundido, donde el chocolate semiamargo se entrelaza con la calidez de la mantequilla tostada.

Lograr este icono de la repostería estadounidense requiere precisión técnica. Según los estándares de panadería profesional, el secreto de la textura reside en el manejo de las temperaturas y el uso de harinas con alto contenido proteico para dar estructura.

Receta de galletas con chispas de chocolate estilo New York Canva

Ingredientes exactos para galletas con chispas de chocolate estilo New York

Para obtener resultados profesionales, utiliza una báscula digital. Las medidas por taza suelen variar y pueden arruinar la densidad necesaria de estas piezas gigantes (grandes y pesadas).

230 g de mantequilla fría, cortada en cubos pequeños.

150 g de azúcar mascabado (azúcar morena con alto contenido de melaza).

100 g de azúcar blanca estándar.

2 huevos grandes, preferentemente fríos.

200 g de harina de fuerza (harina con mucha proteína para panificación).

150 g de harina de trigo todo uso.

1 cdta de polvo de hornear y 1/4 cdta de bicarbonato de sodio.

1/2 cdta de sal marina fina.

350 g de chispas de chocolate semiamargo o chocolate picado.

100 g de nuez de Castilla picada (opcional, aporta textura).

Receta de galletas con chispas de chocolate estilo New York Canva

Preparación paso a paso de las mejores galletas New York

Sigue estas instrucciones con rigor técnico para evitar que las galletas se aplanen en el horno. La clave es no batir de más para no incorporar aire innecesario a la mezcla.

Mezcla y enfriado de la masa

Precalienta tu horno a 210°C. Bate la mantequilla fría con los dos tipos de azúcar hasta obtener una pasta integrada pero no demasiado cremosa o aireada.

Añade los huevos uno a uno. Incorpora las harinas, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal hasta que apenas se vea rastro de harina blanca en el tazón.

Agrega las chispas de chocolate y las nueces de forma envolvente (movimiento suave para mezclar sin batir). Forma bolas de masa de 170 gramos sin apretarlas demasiado.

Receta de galletas con chispas de chocolate estilo New York Canva

El secreto del horneado profesional

Coloca las bolas de masa en una bandeja con papel para horno y congélalas durante 15 minutos antes de hornear; esto asegura el centro fundido.

Hornea por 10 a 12 minutos hasta que la parte superior esté ligeramente dorada. El interior parecerá crudo, pero terminará de cocerse con el calor residual de la bandeja.

Deja enfriar las galletas en la bandeja al menos 20 minutos antes de moverlas. Esto permite que la estructura se asiente y no se rompan al primer bocado.

Receta de galletas con chispas de chocolate estilo New York Canva

Consejos técnicos para un resultado de pastelería

El uso de mantequilla fría es el factor diferenciador (característica única) de la receta estilo New York. Al no usar mantequilla pomada (mantequilla a temperatura ambiente suave como crema), la galleta mantiene su altura.

Otro pro-tip (consejo de experto) es utilizar una mezcla de harinas. La harina de fuerza aporta la masticabilidad característica, mientras que la harina todo uso mantiene la ternura de la miga interna.

No escatimes en la calidad del chocolate. Al ser el ingrediente principal, un chocolate con al menos 60% de cacao equilibrará el dulzor de la masa y elevará el perfil sensorial de tu postre.

Receta de galletas con chispas de chocolate estilo New York Canva

Disfruta la experiencia del chocolate fundido

Preparar estas galletas con chispas de chocolate estilo New York es un proyecto culinario que garantiza satisfacción total. Su tamaño imponente y su contraste de texturas las convierten en el regalo perfecto o el capricho ideal.

Anímate a hornearlas hoy mismo y descubre por qué esta receta ha conquistado los paladares más exigentes del mundo. Con paciencia y buenos ingredientes, tu cocina olerá exactamente como una auténtica bakery neoyorquina.

Logra las legendarias galletas con chispas de chocolate estilo New York: gigantes, crujientes por fuera y con centro fundido. ¡Aprende el secreto del horneado hoy!