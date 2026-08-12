Disfruta de una deliciosa crema de flor de calabaza para una comida elegante a mitad de semana; es una receta con la que nunca pierdes, pues forma parte de los tesoros más refinados de la gastronomía mexicana e internacional.

La flor de calabaza es parte de las múltiples plantas comestibles de la cocina de nuestro país. Su consistencia delicada, sus notas dulces y su tono dorado la convierten en un ingrediente fetiche para chefs y cocineros de todo el mundo.

A diferencia de las sopas caseras convencionales, cocinar una crema con esta flor implica llegar al punto correcto entre el color, la textura sedosa y la nitidez aromática que acaricie el paladar desde la primera cucharada.

Prepara una crema de flor de calabaza de nivel profesional dominando la técnica correcta. ¿Es complicado? ¡Para nada! Solo sigue los pasos y disfruta de una comida elegante.

Receta de crema de flor de calabaza Canva

Receta de crema de flor de calabaza

Ingredientes:

4 o 5 manojos limpios de flor de calabaza

45 g de mantequilla sin sal

15 ml de aceite de oliva extra virgen:

100 g de cebolla blanca, finamente picada

1 diente de ajo

60 g de poro (solo la parte blanca), en rodajas finas

750 ml de caldo de pollo o verduras (caliente)

120 ml de crema para batir

60 g de queso de cabra fresco o queso panela (opcional)

Nuez moscada recién rallada

Sal de grano al gusto

Pimienta blanca molida al gusto

Para la guarnición: 8 pétalos enteros blanqueados, crotones

Preparación:

Toma cada flor de calabaza y retira con cuidado el tallo verde exterior, las hojas del cáliz y el pistilo interior (el centro amargo). Enjuaga muy brevemente sumergiendo las flores en un tazón con agua helada. Separa 8 pétalos para la decoración final y pica el resto. En una cacerola, funde la mantequilla junto con el aceite de oliva a fuego medio-bajo. Agrega la cebolla, el poro y el ajo; sofríe durante 6 u 8 minutos hasta que los vegetales estén translúcidos y blandos. Añade las flores picadas a la cacerola. Remueve suavemente durante 2 a 3 minutos, no dejes que se dore. Vierte el caldo previamente calentado sobre la base. Lleva a un hervor ligero, reduce el fuego al mínimo y deja cocinar destapado durante solo 10 minutos. Ajusta con una pizca de sal y pimienta blanca. Transfiere el contenido a una licuadora, procesa a máxima velocidad durante 2 minutos hasta obtener una mezcla perfectamente uniforme. Si deseas una textura sedosa de restaurante Michelin, pasa la mezcla por un colador de malla fina. Regresa el puré a la cacerola a fuego muy bajo. Incorpora la crema para batir y el queso fresco desmoronado, mezclando hasta disolver. Agrega la pizca de nuez moscada y mantén a temperatura alta, pero sin dejar que vuelva a hervir. Sirve la crema de flor de calabaza en platos hondos. Decora con los pétalos reservados (previamente blanqueados 5 segundos en agua hirviendo y pasados por hielo) y los crutones.

Receta de crema de flor de calabaza Canva

¿Cómo elegir la mejor flor de calabaza?

Elige ejemplares con pétalos de tono amarillo-naranja, sin manchas marrones, bordes marchitos ni signos de humedad excesiva.

Prefiere las flores que se mantengan parcialmente cerradas o ligeramente entreabiertas. Las flores totalmente desplegadas suelen estar maduras de más y perder su consistencia.

El tallo debe ser verde brillante y quebradizo al tacto.

Receta de crema de flor de calabaza Canva

Vinos para acompañar la crema de flor de calabaza:

Chardonnay

Sauvignon Blanc

Vino rosado seco

La crema de flor de calabaza entra en la categoría de platillo gourmet gracias a su textura aterciopelada y la frescura del producto; sin embargo, también puede ser una sopita para cualquier día de la semana.