Cómo limpiar las charolas del horno: trucos sin esfuerzo para la temporada de fiestas

Se vienen meses de preparaciones y comilonas donde el horno será fundamental para tus recetas. Por eso es mejor aprender cómo limpiar las charolas con trucos sin esfuerzo para la temporada de fiestas, ¡es facilísimo!

Las charolas del horno son los héroes anónimos de la cocina: soportan jugos de asados, quesos derretidos que se carbonizan y salpicaduras de aceite que parecen fundirse con el metal para la eternidad.

Sin embargo, cuando llega el momento de lavarlas, o preferimos postergar la tarea o la hacemos con miedo y preocupación de arruinarnos las manos. La buena noticia es que dejarlas limpias es más sencillo de lo que imaginamos.

Muchas de las manchas más difíciles no requieren que pases dos horas frotando con fibra metálica hasta desgastarte los dedos; de hecho, utilizar las herramientas incorrectas suele empeorar las cosas al rayar el acabado protector del metal.

El arte de limpiar las charolas del horno tiene que ver más con un proceso químico que con magia; saca los ingredientes que te vamos a presentar y pon manos a la obra.

Cómo limpiar las charolas del horno Canva

Trucos para limpiar las charolas del horno

Pasta reactiva con bicarbonato y vinagre

Con una espátula de silicona o una toalla de papel, quita cualquier miga o resto de comida que no esté adherido. En un recipiente pequeño, mezcla media taza de bicarbonato de sodio con unas cucharadas de agua caliente hasta obtener una consistencia similar a la de la pasta de dientes. Aplica la pasta uniformemente sobre toda la superficie de la charola, prestando especial atención a las esquinas y a las zonas donde la grasa quemada sea más oscura. Rocía un poco de vinagre blanco sobre la pasta con un atomizador. Verás una efervescencia inmediata; esta reacción ayuda a levantar físicamente las partículas de suciedad atascadas. Deja reposar la mezcla durante al menos 8 a 12 horas (idealmente toda la noche). Al día siguiente, toma una esponja no abrasiva empapada en agua tibia y retira la pasta. Verás cómo la suciedad se desprende en láminas sin necesidad de aplicar fuerza desmedida. Enjuaga con abundante agua y seca inmediatamente. Como dato, si tu bandeja es de aluminio desnudo, deja el bicarbonato solo 30 minutos, ya que el contacto prolongado puede oxidar y oscurecer el metal.

Limpieza de charolas de horno Canva

Para charolas con teflón

Llena la charola con agua hirviendo, un chorro generoso de jabón. líquido concentrado para platos y dos cucharadas de bicarbonato. Deja en remojo durante 2 horas. Pasado el tiempo, talla con una esponja suave de microfibra.

Truco con papel aluminio

Para esas manchas circulares de grasa fosilizada que no salen con nada de las charolas del horno, aplica papel aluminio. Corta un trozo de papel aluminio y forma una bola del tamaño de una pelota de golf. Espolvorea bicarbonato sobre la zona crítica, añade unas gotas de jabón para platos y frota haciendo movimientos circulares suaves con la pelota de aluminio. La textura del aluminio es lo suficientemente firme como para levantar la costra de carbón, pero lo bastante blanda como para no rayar el acero inoxidable de grado quirúrgico ni el vidrio templado.

Cómo limpiar las charolas del horno Canva

Remojo en fregadero o tina

Llena el fregadero (o una tina limpia) con agua lo suficientemente caliente como para disolver grasas pesadas. Agrega media taza de carbonato de sodio o detergente en polvo para trastes. Deja la charola totalmente sumergida durante 2 a 3 horas. Al sacar la bandeja, la suciedad acumulada saldrá casi por sí sola al pasar un cepillo de cerdas de nylon.

¿Cómo evito que la grasa se vuelva a pegar en el futuro?

Lo mejor es siempre utilizar papel encerado o de horno, tapetes de silicona para horneado, o una lámina de papel aluminio para cubrir la superficie antes de colocar alimentos ricos en grasas o azúcares.

Además, lava la charola inmediatamente después de que se enfríe; no dejes que la grasa se reseque durante días.

Aplicando estos trucos para limpiar las charolas del horno, estarás más que listo para utilizarlas durante los últimos meses del año.