¡Es su NO cumpleaños! Celebran a Alicia en el País de las Maravillas con menú temático

Este año, la película original de Alicia en el País de las Maravillas cumple 75 años. En el marco de esta celebración, uno de los restaurantes favoritos de los amantes del mundo de Mickey Mouse lanzó un menú inspirado en este universo mágico, descúbrelo.

La versión animada de Alicia en el País de las Maravillas se estrenó en Estados Unidos el 28 de julio de 1951 y a México llegó a principios de 1952. Producida por The Walt Disney Company, se basa en las obras literarias de Lewis Carroll.

Esta historia surrealista, rompió con lo que entonces se asociaba a las historias infantiles, de ahí que en un inicio no fuera un éxito. Sin embargo, con el tiempo se ha consolidado como una de las películas más icónicas de Disney.

La versión live action, encabezada por Johnny Depp como el Sombrero Loco, contribuyó a este nuevo despunte. Pero algo que siempre ha hecho especial a esta animación, son sus colores vibrantes, escenarios de fantasía y, por supuesto, sus personajes entrañables.

¿Quién puede olvidar al Gato Risón, el Conejo Blanco o la gruñona Reina de Corazones? Todo esto sirvió de inspiración para que Animation Café creara un menú conmemorativo para los 75 años de Alicia en el País de las Maravillas.

Alicia en el País de las Maravillas es una de las películas más icónicas de Disney Canva

¿Qué hay en el menú temático de Alicia en el País de las Maravillas?

El menú temático de Alicia en el País de las Maravillas disponible en el Animation Café, consta de dos platillos salados, dos postres y dos bebidas, todo inspirado en este mágico mundo. Para que se te antojen, te los describimos:

Pasta de las Maravillas. Para los amantes de la pasta, esta versión incluye lo mejor de este mundo fantástico: tomates, brócoli, pechuga de pollo asada y una salsa cremosa que bañan la pasta de caracol. El toque final lo dan unas mariposas comestibles de colores.

La fiesta en el jardín. No hay Alicia en el País de las Maravillas sin color. Esta ensalada refleja esa magia a través de una mezcla de lechugas, uvas verdes y rojas, arándanos secos, nuez, manzana, queso de cabra y aderezo de yogur.

Camino de flores. Completa la experiencia con este postre de panna cotta en forma de flor, rellena de fresa, gel de mango, limón y fresa. Todo sobre un camino de bizcocho de chocolate que te guiará hasta el País de las Maravillas.

El menú de Alicia en el País de las Maravillas incluye deliciosos postres Animation Cafe Liverpool

Flores curiosas. Las flores en este universo son mágicas y este plato lo demuestra. Está compuesto por delicadas flores de gelatina de mango, rellenas de fresa en una base de crema de mango.

La Bebida Sonriente. Acompaña tus comidas con una bebida inspirada en el Gato Risón, preparada con una misteriosa mezcla a base de manzana, plátano y leche, con un toque inesperado de miel.

La orden de la reina. Esta bebida fue creada especialmente por la reina de corazones, la combinación de pera, leche, yogur griego y miel, te harán perder la cabeza.

Para que no te quedes con las ganas de nada, tienen una promoción que incluye una Pasta de las Maravillas y una bebida sonriente, por 259 pesos mexicanos.

Disfruta las bebidas inspiradas en Alicia en el País de las Maravillas Animation Cafe Liverpool

¿Cuándo y dónde estará el menú temático de Alicia en el País de las Maravillas?

El menú temático de Alicia en el País de las Maravillas ya está disponible en el Animation Cafe y se mantendrá hasta el próximo 3 de mayo.

¿Dónde está Animation Cafe? Esta cafetería inspirada en el mundo mágico de Disney, se encuentra ubicada en el segundo piso de Liverpool Perisur (Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal de San Ángel, alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México).

El lugar abrió en mayo de 2024 y, aunque en un inicio requerías reservación para ir, actualmente puedes llegar sin una. Pero si quieres asegurar una visita sin contratiempos, todavía puedes hacer tu reserva en línea a través de su sitio web.

El horario es de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 9 de la noche y, lo mejor, es que su menú es muy amplio. Además de los platos inspirados en Alicia en el País de las Maravillas, tienen otros que te llevarán a los diferentes universos de Disney.

Por ejemplo, para el desayuno, tienen unos deliciosos hot cakes de avena en forma de Mickey, mientras que en la comida puedes disfrutar del Especial de San Fansokyo, con una figura de arroz en forma de Baymax.

Eso solo en el menú de niños, el de adultos incluye chilaquiles, hot dogs y deliciosas opciones entre panes, además de postres y bebidas dignas de Mickey y sus amigos.

Celebra los 75 años de Alicia en el País de las Maravillas de la mejor manera, adentrándote en este universo mágico. Este menú temático te ayudará de la forma más deliciosa.