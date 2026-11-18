La presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, compartió nuevos detalles sobre el proceso interno del partido rumbo a las elecciones de 2027 y confirmó el registro de Verónica Ruffo como aspirante a la gubernatura del estado.

Durante una conferencia de prensa, la dirigente estatal enlistó los nombres de los aspirantes al cargo, entre los cuales mencionó también al exalcalde de Tijuana, Héctor Osuna Jaime; Margarita de Sánchez, abogada con más de 30 años de experiencia; Eva María Vázquez, diputada federal, y el ciudadano Ignacio Anaya.

De acuerdo con Mata Lozano, Ruffo se registró en la plataforma oficial del PAN y continúa avanzando en el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad solicitados por el partido.

Asimismo, señaló que, aunque no se trata de una competencia de firmas, cuya fecha límite de recolección será el próximo 25 de noviembre, se deben cumplir todos los parámetros establecidos.

Verónica Ruffo se ha mantenido bajo el ojo público desde la detención de su padre, Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ocurrida el pasado 16 de julio del año en curso, acusado de delitos como delincuencia organizada y contrabando de combustible.

Hasta el momento se desconoce cómo van las preferencias, pues cabe destacar que el PAN señaló que la candidatura quedará definida a través de una encuesta. La presidenta estatal del partido aseguró que cinco casas encuestadoras se están encargando de realizar las mediciones correspondientes.