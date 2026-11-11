Confirma Harfuch detención en Tijuana de “Beto Leyva”, presunto operador del Cártel de Sinaloa

En un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), fue detenido en Tijuana, Baja California, José Alberto “N”, alias Beto Leyva, identificado como presunto integrante del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García, conocidos como La Rana y El Aquiles.

De acuerdo con la información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el detenido estaría vinculado con una facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hermanos Arzate García, con presencia delictiva en Sinaloa, Baja California y Durango.

A través de sus redes sociales, el funcionario informó sobre la captura y detalló algunas de las actividades criminales que presuntamente realizaba el detenido.

Según las investigaciones, Beto Leyva coordinaba el tráfico de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California, además de estar relacionado con el secuestro de migrantes, por quienes presuntamente exigían pagos a sus familiares en Estados Unidos a cambio de su liberación.

Otro de los señalamientos en su contra es su presunta participación en actividades de lavado de dinero mediante negocios utilizados por la organización criminal, así como su relación con una red dedicada a conseguir armas de fuego y vehículos robados en territorio estadounidense.

García Harfuch precisó que la detención se llevó a cabo durante la ejecución de cateos autorizados por un juez, como parte de una investigación por delincuencia organizada. Asimismo, indicó que José Alberto “N” cuenta con una orden de arresto vigente en Estados Unidos.

Para concretar esta operación, las autoridades mexicanas mantuvieron un intercambio de información e inteligencia con la agencia estadunidense Homeland Security Investigations (HSI), lo que permitió fortalecer las acciones de investigación.