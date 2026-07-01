Somos México recibe constancia y oficinas como nuevo partido político nacional

Los dirigentes de Somos México recibieron este miércoles del Instituto Nacional Electoral (INE) la constancia que acredita oficialmente a esa organización como partido político nacional. Además del documento, se les asignaron las oficinas que ocuparán sus representantes ante el Consejo General, marcando el inicio de su preparación para el próximo proceso electoral de 2027.

La entrega del documento oficial se realizó al presidente nacional del partido, Guadalupe Acosta Naranjo, quien estuvo acompañado por figuras clave del movimiento como Emilio Álvarez Icaza y Marco Antonio Baños, acreditados como representantes propietario y suplente ante el órgano electoral.

Dirigentes de la organización política se reúnen en el exterior del edificio central del INE tras la obtención de su registro oficial. Especial

El camino hacia el registro y la visión para 2027

Tras recibir la constancia, Acosta Naranjo afirmó que el registro representa el resultado de casi dos años de trabajo ininterrumpido para reunir las asambleas y afiliaciones requeridas por la ley. Sostuvo que la organización logró superar diversos obstáculos durante el procedimiento y aseguró que ahora buscará consolidarse como una alternativa política rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

"El registro representa el resultado de un largo esfuerzo. Logramos superar diversos obstáculos durante el procedimiento y ahora buscaremos consolidarnos como una alternativa política sólida rumbo a las elecciones intermedias de 2027", afirmó el presidente nacional de Somos México.

Por su parte, Emilio Álvarez Icaza consideró que la obtención del registro constituye el primer paso del proyecto político que impulsa Somos México y aseguró que el objetivo será competir por el gobierno del país en los próximos años.

El representante propietario Emilio Álvarez Icaza plasma su firma en los documentos de acreditación del partido rumbo a 2027. Especial

Polémica y reclamos durante la entrega en el INE

El evento protocolario no estuvo exento de tensiones. Marco Antonio Baños, representante del nuevo partido, aprovechó la ocasión para lanzar críticas directas a las autoridades del órgano electoral por dos motivos principales:

Ausencias notables: Lamentó profundamente que ni la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ni la secretaria ejecutiva, Claudia Arlett Espino, estuvieran presentes durante la entrega de la constancia.