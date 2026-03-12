Sheinbaum cuestiona a diputados de Morena que votaron contra reforma electoral; "no tienen convicción"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que no tienen convicción los diputados federales de Morena que votaron en contra de la reforma electoral durante la sesión de ayer en la que la iniciativa no alcanzó la mayoría calificada, por lo que fue desechada tras ser aprobada en comisiones con los votos de ese bancada.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó si los parlamentarios que votaron en contra de su iniciativa realmente representan al pueblo de México, pues dijo que esta atendía un reclamo ciudadano y era parte de los 100 compromisos que firmó en el Zócalo de la Ciudad de México cuando asumió el cargo.

"Los diputados son libres, aquí nadie pide que lo que dice la Presidenta se repita. Se hacen las cosas por convicción, quien no votó, pues no tiene esa convicción. Y ya pues, en todo caso, Morena tomará sus decisiones hacia adelante, ¿verdad? Pero no se nos puede olvidar que nosotros no llegamos aquí impuestos por nadie, sino por el pueblo", señaló.

La mandataria federal reprochó que los morenistas que votaron en contra o se abstuvieron de votar son aquellos que se dejaron llevar por algunos medios de comunicación que dicen que la presidenta quiere implementar un partido de Estado.

La mandataria federal reiteró que la intención de la reforma electoral era cumplir con su promesa de campaña de que los plurinominales fueran elegidos por la población y no por las cúpulas partidistas, además de la reducción del financiamiento de partidos.

"Lo único que decíamos era que los plurinominales ya no los decidan las cúpulas de los partidos políticos, sino que se pongan a votación de la gente en la proporción del voto que hayan tenido los partidos políticos", manifestó.

Entre los votos ausentes estuvo el de la exministra Olga Sánchez Cordero, mientras que los morenistas que votaron en contra fueron: Santy Montemayor Castillo, Alejandra Chedraui Peralta y Yunueen Arellano Ávila. Por el Partido del Trabajo 47 legisladores votaron en contra, uno a favor; por el Verde Ecologista 49 se opusieron a la iniciativa y 12 se pronunciaron a favor.

vjcm