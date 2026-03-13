La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 13 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 13 de marzo de 2026 desde Manzanillo, Colima, donde está acompañada por parte de su gabinete federal y por la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 13 de marzo de 2026

8:09 Horas | Sheinbaum celebra conversaciones entre Cuba y EU; reafirma apoyo a la isla

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos tras el inicio de conversaciones para resolver sus diferencias bilaterales, al tiempo que reafirmó que seguirá el apoyo de su gobierno a la isla debido al bloqueo económico que ha sufrido por años y que ha impactado a la población.

"¡Qué bueno! Siempre México va a promover la paz, el diálogo diplomático y en particular frente ante esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años al pueblo de Cuba, del bloqueo que ha generado diversas problemáticas es indispensable que haya este diálogo. México va a seguir apoyando por todas las vías al pueblo cubano, por un asunto no sólo de ayuda humanitaria, sino también porque nuestra Constitución establece la autodeterminación de los pueblos", comentó.

7:40 Horas | Homicidios dolosos bajaron 26% en Colima

Los homicidios dolosos disminuyeron 26% en Colima entre 2024 y 2025, cuando arrancó el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al pasar de 2.3 a 1.7, informó la titular del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP), Marcela Figueroa.

La funcionaria detalló que los delitos de alto impacto también muestran una tendencia a la baja tras haber presentado un repunte en noviembre de 2024, con lo que la reducción que presentan es del 27%.

