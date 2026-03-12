Expresidentes del INE advierten riesgos por Plan B de reforma electoral

Exconsejeros presidentes del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtieron riesgos para el sistema electoral mexicano ante la posibilidad de que el gobierno impulse un “Plan B” de reforma electoral, luego de que la iniciativa constitucional en la materia fuera rechazada en la Cámara de Diputados.

El expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, alertó sobre dos temas de “alto riesgo” que ha mencionado la presidenta Claudia Sheinbaum: adelantar la consulta de revocación de mandato a 2027 y permitir que las consultas populares incluyan temas electorales.

A través de su cuenta en X, el especialista explicó que estas propuestas podrían tener dos objetivos: convertir la elección intermedia en un referéndum sobre la permanencia y popularidad de la presidenta, y plantear en la boleta preguntas como si se deben eliminar recursos o privilegios a los partidos políticos.

Esto, advirtió, podría polarizar el debate público alrededor de temas “binarios”, opacando otras discusiones relevantes y generando eventualmente un mandato político para impulsar una nueva reforma electoral después de los comicios de 2027.

Por su parte, el ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que, aunque algunos elementos del sistema electoral sólo pueden modificarse mediante cambios constitucionales, existen otros aspectos que sí podrían alterarse mediante reformas a leyes secundarias.

Durante un foro organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que el intento previo de “Plan B” planteaba cambios que debilitaban la estructura operativa del instituto electoral y abrían la puerta a una mayor intervención del gobierno en los procesos electorales.

En el mismo encuentro, el también ex presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, cuestionó el argumento de que la reforma generaría ahorros significativos.

Explicó que incluso eliminando por completo los presupuestos del INE y del Senado el impacto sobre el déficit fiscal sería mínimo, por lo que consideró que el argumento del ahorro no se sostiene.

Según sus cálculos, la reducción del financiamiento a partidos y otros ajustes planteados apenas aliviarían alrededor de 0.22 por ciento del déficit fiscal, por lo que consideró que el argumento del ahorro “no se puede sostener”.

¿Qué es el Plan B de reforma electoral?

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Plan B de la reforma electoral, el cual propone poner un tope al presupuesto de egresos de los legisladores. La disminución de regidurías por municipio, al señalar que hay regidores que ganan más que ella misma como presidenta de la República. Al respecto calculó que con estas medidas se ahorrarán alrededor de 4 mil millones de pesos que no serán para el gobierno federal, sino que se van a quedar en estados y municipios.

Además, propone ampliar la participación ciudadana en las consultas públicas, propone que haya temas electorales que sí se puedan consultar a la gente, como podrían ser los montos a los partidos políticos.

Sheinbaum también propone que la revocación de mandato sea en el tercero o cuarto año, (2027-2028).

RLO