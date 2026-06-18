Congreso conmemora 75 años de la CEPAL; advierten persistencia de asimetrías económicas en la región

El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), José Manuel Salazar-Xirinachs, aseguró que México y su relación con las naciones latinoamericanas demostró que es posible el respeto a la soberanía sin cancelar la acción colectiva entre naciones.

“A lo largo de su historia, México se ha distinguido por su vocación latinoamericanista y por una diplomacia que combina, al mismo tiempo, el respeto a la soberanía y la promoción de la acción colectiva entre Estados”, consideró.

Durante la sesión solemne de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por el 75 aniversario de la CEPAL en México, Manuel Salazar-Xirinachs explicó que la Sede subregional de la CEPAL en México es ejemplo de cómo la proximidad y el entendimiento profundo de las “realidades locales” fortalecen la capacidad de respuesta de la organización internacional, algo que consolida su papel como referente regional.

Destacó que la Sesión Solemne es un honor que México le concede a la CEPAL, por lo que refrendó el compromiso del organismo internacional con nuestro país y con la región de América Latina y el Caribe.

Raquel Serur Smeke, subsecretaria de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, subrayó que la integración regional no es una consigna, sino una herramienta concreta para enfrentar problemas comunes como la seguridad alimentaria y la salud pública, hasta la transición energética, la conectividad, la innovación, el desarrollo productivo y las causas estructurales de la migración.

Poco después, en una sesión cerrada a la presencia de los medios, pero transmitida de forma diferida, el Senado realizó el seminario de alto nivel “Las Transformaciones para el Desarrollo”, en el que participaron representantes del organismo internacional, de la academia y legisladores, con conferencias magistrales y opiniones en torno a las aportaciones del organismo a la región, como el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí.

El rector dijo que desde su creación, el organismo mantiene prácticamente la misma pregunta: ¿En qué condiciones puede América Latina convertir el crecimiento económico en desarrollo?

El secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar-Xirinachs. Especial

Se respondió que la tesis propuesta consiste en que el estructuralismo latinoamericano de la CEPAL debe leerse, en primer lugar, como una teoría de las asimetrías persistentes del capitalismo mundial; es decir, como una crítica sistemática a la presunción de que el mercado internacional distribuye de manera automática los beneficios del progreso técnico y la productividad e ingreso entre los países que participan.

Leonardo Lomelí, cuyo origen académico es la economía, señaló que esa reproducción de asimetrías estructurales continúa como el problema central de la región, y la CEPAL está obligada a analizar ese punto con los instrumentos conceptuales que le son propios y que otras mediciones intelectuales son incapaces de reconocer y, en consecuencia, de tratar de superar.

“La CEPAL no descubrió que América Latina era pobre, descubrió que podía seguir pobre pese a crecer, exportar e integrarse al comercio mundial, y eso sigue como el núcleo del problema del desarrollo regional. Esta conmemoración no debe ser solo una ocasión para celebrar, sino para reafirmar una agenda que incluya construir las coaliciones políticas que permitan avanzar en reformas estructurales que el análisis cepalino prescribe”, aseguró.