Titular de Segob anuncia nuevos planteles educativos en Jalisco

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció que este año se construirán 22 escuelas de nivel medio superior, además de diversas acciones para impulsar la educación, el deporte y la cultura.

Desde Zapopan, Jalisco, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de Gobernación informó que la instrucción de la jefa del Ejecutivo es que este año. “Se construirá en este año muchas oportunidades para los jóvenes, tanto en educación como en deporte y cultura”.

La funcionaria federal indicó que habrá 22 nuevos planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza; un Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario; cuatro Telebachilleratos Comunitarios; se ampliarán dos Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios; se reconvertirán dos Centros de Estudios de Bachillerato y se edificarán cuatro Centros Comunitarios “México Imparable”, además se pondrá en marcha el programa “Jóvenes Unen al Barrio”.

Además, habrá 500 actividades deportivas como los juegos nacionales selectivos para otras competencias. Recordó que este mes, a través de la Conade, se efectuarán en Guadalajara y Zapopan, los juegos nacionales clasificatorios de ciclismo, bádminton, esgrima, natación artística y karate.

Con el programa social Sí al Desarme, Sí a la Paz, del 1 de octubre de 2024 al 5 de marzo de 2026 en siete municipios se intercambiaron de forma voluntaria 82 armas de fuego por dinero en efectivo.

Rodríguez Velázquez explicó que, como parte del eje de Atención a las causas, en Jalisco las Mesas de Paz estatales tuvieron 52 sesiones, 3 mil 876 regionales y seis interregionales, en las que se suscribieron 183 acuerdos.

En el estado se efectuaron 278 Jornadas por la Paz, en las que participaron 110 mil personas; se ofrecieron 91 mil 309 servicios y trámites; se realizaron 32 mil 806 visitas casa por casa en 33 colonias, se instalaron 29 Comités de paz, 33 Ferias de Paz y se recuperaron cinco espacios públicos.

vjcm