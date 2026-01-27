Sheinbaum evita controversia con EU; Wedding se entregó, reitera

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no entrará en controversia con autoridades de los Estados Unidos y sus agencias de seguridad por el caso de la entrega voluntaria de Ryan Wedding.

En la rueda de prensa matutina de este martes 27 de enero, dijo que su gobierno mantiene la versión de que Wedding se entregó voluntariamente a las autoridades de ese país entrega voluntaria en la Embajada.

Yo no voy a entrar en polémica con el director del FBI ni quiero que haya un conflicto. Lo que ellos, la autoridad de Estados Unidos le dijo a la autoridad mexicana es que ‘había sido una entrega de manera voluntaria’”, puntualizó Sheinbaum al ser cuestionada sobre la veracidad de la versión de la entrega voluntaria difundida en las redes sociales del propio Wedding.

La publicación de Wedding estaba acompañada de una fotografía del canadiense frente a la Embajada estadunidense, que al parecer fue creada mediante inteligencia artificial.

Sheinbaum afirmó, además que Wedding sí era buscado por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, pero sin el apoyo de agentes de Estados Unidos.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Gabinete de Seguridad, sí estaba en operativos buscando a esta persona, eso sí. Que fueron operativos con alguna autoridad de Estados Unidos, eso no.

​Ahora, ¿cómo fue exactamente que se entregó?, pues ya el detalle no lo conocemos. Lo que sí sabemos es lo que nos dijeron las autoridades de Estados Unidos aquí a las autoridades de México, y lo que publicó la Embajada de Estados Unidos”, expuso la presidenta.

México no realiza operativos conjuntos con EU

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó durante su conferencia matutina que su gobierno no realiza operativos conjuntos en México.

No hay operaciones conjuntas en México. Los agentes de Estados Unidos, del FBI, o de alguna otra agencia tienen muy claras sus limitaciones, que están establecidas por la Constitución y por la Ley de Seguridad Nacional. Lo que hay es una coordinación respecto a información de uno y de otro lado, pero no hay operaciones conjuntas en México, no permitiríamos eso. No estamos de acuerdo con ello”, expuso Sheinbaum.

Dijo que en varias ocasiones le ha dejado claro al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no se permite la actividad de agencias o de Fuerzas Armadas de ese país en México.

Reiteró que lo que sí se tiene es colaboración con el gobierno de Estados Unidos, mediante el intercambio de información e inteligencia a través del Comando Norte del Ejército de ese país.

Insistió en que en el caso del canadiense Ryan Wedding, éste se entregó voluntariamente a autoridades de Estados Unidos y no en un operativo del FBI.

