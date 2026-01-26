De la carta por BTS a Ryan Wedding: Resumen de la 'mañanera' hoy 26 de enero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su conferencia mañanera del 26 de enero de 2026 Palacio Nacional, donde estuvo acompañada por parte de su gabinete federal, el cual dio a conocer las actividades que se realizarán como parte del Mundial de Futbol.

En su conferencia, Sheinbaum adelantó que envió una carta al presidente de Corea para que BTS abra más fechas en México tras agotarse los boletos para sus tres conciertos; conoce aquí todos los temas de la conferencia.

Mañanera de Sheinbaum hoy 26 de enero de 2026

8:42 Horas | Ryan Wedding se entregó en embajada en México, aclara Sheinbaum tras dichos de director del FBI

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el exatleta olímpico Ryan Wedding se entregó a la embajada en México y no fue detenido durante un operativo entre fuerzas estadunidenses y mexicanas como afirmó el director del FBI, Kash Patel, y lo que negó inmediatamente el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Cuando llega el director del FBI a Estados Unidos dice que esta persona canadiense hubo un operativo bilateral que llevó a la detención de esta persona, en su momento de inmediato lo negó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y después lo niega el propio embajador de Estados Unidos en México, después hay un comunicado de la propia Cas Blanca. Esta persona se entrega en la embajada, no hay operaciones conjuntas en México, los agentes de Estados Unidos, del FBI o alguna otra agencia tienen muy claras sus limitaciones que están establecidas por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional", explicó.

7:44 Horas | Sheinbaum envía carta a presidente de Corea para que BTS dé más conciertos en México

La presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para solicitarle que BTS dé más conciertos en México tras la gran demanda de boletos, los cuales se agotaron para las tres fechas que tienen programadas para mayo de este año.

Este grupo BTS es muy popular entre los jóvenes mexicanos, van a ser en mayo los conciertos y quieren comprarlo un millón de jóvenes y sólo hay 150 mil boletos, entonces hablé con el responsable de Ocesa, con Alejandro Soberón, le pregunté qué posibilidad había de más conciertos. Solamente hay 3 fechas, entonces le escribí una carta al primera ministro de Corea pidiéndole que vengan más veces, aún no recibo una respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permita pantallas, que busquemos la manera de que los jóvenes puedan tener acceso a este grupo que es popular en todo el mundo y en particular en México", comentó.

7:41 Horas | Profeco va contra Ticketmaster tras venta de boletos para BTS

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) iniciará un procedimiento contra Ticketmaster tras la venta de boletos para los conciertos del grupo de K-pop BTS debido a la falta de claridad en la información proporcionada a los consumidores. Además, se sancionará a las plataformas de reventa de boletos como Stubhub y Viagogo por incurrir en prácticas abusivas y desleales.

Estas plataformas son internacionales, pero se están identificando domicilios o sitios en internet registrados en México para hacerles la notificación", dijo el titular de la Profeco, Iván Escalante.

El titular de la Profeco anunció que tras la venta de boletos para BTS elaborarán lineamientos para regular la publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos para que incluyan la descripción clara del lugar, fechas y horarios y que se dé a conocer el mapa y los precios exactos de cada lugar al menos 24 horas antes de la primera salida de los boletos. La información deberá incluir la especificación del costo del boleto con el monto total a pagar, incluyendo todos los cargos.

