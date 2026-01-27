Del Consejo de Paz de Trump al envío de crudo a Cuba: Resumen de la 'mañanera' hoy 27 de enero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su conferencia mañanera del 27 de enero de 2026 desde Palacio Nacional, donde estuvo acompañada por parte de su gabinete de salud, el cual dio a conocer los avances sobre 'La Clínica es Nuestra', el equipamiento que será adquirido este año, así los signos tempranos de diabetes y cómo prevenirla.

En su conferencia, Sheinbaum reveló que sí recibió la invitación de Donald Trump para que México se sume a su Consejo de Paz; conoce aquí todos los temas de los que habló en su mañanera de este martes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 27 de enero de 2026

9:36 Horas | Trump invita a México a su Consejo de Paz; Sheinbaum responderá esta semana

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a México a formar parte de su Consejo de Paz que anunció y firmó en Davos, Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial y será esta semana cuando le dará una respuesta, ya que destacó que somos uno de los países que ha reconocido a Palestina como nación.

Sí recibimos la invitación por parte del presidente Trump y la respuesta que dimos es que lo tenía que analizar la Secretaría de Relaciones Exteriores y tiene que ver con esta decisión, México es un país que ha reconocido a Palestina como nación, entonces en unos días vamos a dar la respuesta. Sí, es muy importante (que se integre a Palestina), nosotros en el marco de nuestra Constitución tenemos que contestar porque no es una decisión personal", comentó.

La presidenta subrayó que este tipo de determinaciones no dependen de una decisión personal, sino de los principios que rigen la política exterior mexicana. REUTERS/Karina Tejada

8:37 Horas | Envío de petróleo a Cuba, decisión soberana de México: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el envío de petróleo o la cancelación de estos hacia Cuba es una "decisión soberana" de México, luego de ser consultada sobre los reportes que afirman que se suspendieron los embarques de crudo hacia la isla.

La decisión de cuándo se envía, cómo se envía, es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos, o ya, en todo caso, del gobierno, de una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias", dijo Sheinbaum sin dar mayores detalles.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló en su conferencia mañanera sobre la decisión de su gobierno de enviar crudo a Cuba, calificando esta acción de "soberana". Reuters

8:04 Horas | 'La Clínica es Nuestra' ha beneficiado a 8 mil 483 unidades de salud del IMSS Bienestar

El director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, anunció que a través de 'La Clínica es Nuestra' se benefició a 8 mil 483 unidades de salud del primer nivel de atención de ese sistema en 2025, con una inversión total de 4 mil 608 millones 500 mil pesos que han permitido su mantenimiento y modernización.

El funcionario detalló que del total de recursos, 400 mil pesos fueron para 5 mil 72 unidades que cuentan con un consultorio; 600 mil para mil 778 unidades con dos consultorios y Unidades de Especialidades Médicas; 800 mil para 916 unidades que cuenta con 3 a 5 consultorios; un millón para 402 unidades con 6 a 12 consultorios; y 1.2 millones para 315 Centros de Salud con Servicios Ampliados.

El director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, presentó los resultados que se tuvieron en 2025 de 'La Clínica es Nuestra'. Cuartoscuro

