Niegan operativos conjuntos con EU; caso Ryan Wedding

El gobierno de México no realiza operativos conjuntos con agencias de Estados Unidos en territorio mexicano, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre la entrega voluntaria del canadiense Ryan Wedding a autoridades estadunidenses.

El fin de semana Wedding publicó en su cuenta de la red social X, que se entregó voluntariamente tras haber acordado con autoridades de Estados Unidos un juicio justo por los delitos de narcotráfico.

El director del FBI, Kash Patel, estuvo en México el viernes pasado y se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Patel agradeció posteriormente, en rueda de prensa, la ayuda del gobierno de México para la entrega de Wedding.

La presidenta Sheinbaum, sin embargo, afirmó que en México no existen actividades conjuntas de agencias de seguridad de Estados Unidos con corporaciones mexicanas.

“No hay operaciones conjuntas en México. Los agentes de Estados Unidos, del FBI, o de alguna otra agencia tienen muy claras sus limitaciones, que están establecidas por la Constitución y por la Ley de Seguridad Nacional. Lo que hay es una coordinación respecto a información de uno y de otro lado, pero no hay operaciones conjuntas en México, no permitiríamos eso. No estamos de acuerdo con ello”, expuso Sheinbaum.

Dijo que en varias ocasiones le ha dejado claro al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no se permite la actividad de agencias o de Fuerzas Armadas de ese país en México.

Reiteró que lo que sí se tiene es colaboración con el gobierno de Estados Unidos, mediante el intercambio de información e inteligencia a través del Comando Norte del Ejército de ese país.

Insistió en que en el caso del canadiense Ryan Wedding, éste se entregó voluntariamente a autoridades de Estados Unidos y no en un operativo del FBI.

“No se entregó, lo detuvieron”

Por Daniel Sánchez

Anthony Colombo, abogado del exatleta olímpico, quien era uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, afirmó que Ryan Wedding no se entregó en la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, sino que fue arrestado, además confirmó que su cliente se declaró inocente en la audiencia preliminar de su juicio por cargos de narcoterrorismo.

Según la versión oficial, el exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding se había entregado a la representación diplomática al considerar que era mejor entregarse voluntariamente que ser perseguido y arrestado por las autoridades estadunidenses, pero Kash Patel, director del Buro Federal de Investigaciones, dijo que su detención había ocurrido en un operativo binacional con la colaboración de las autoridades del gobierno de México, por lo que agradeció a la presidenta Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Hartfuch, por su colaboración.

En conferencia de prensa al salir de la audiencia preliminar del juicio, el abogado defensor Anthony Colombo, negó la versión oficial.

“Él no se entregó, fue detenido, fue arrestado, así que cualquier versión que esté difundiendo el gobierno de México, diciendo que se entregó, es inexacta”, afirmó el abogado del exatleta apodado por el director del FBI con un “Chapo Guzmán o Pablo Escobar, moderno”.

El abogado dijo que Bryan Wedding se declaró no culpable de los cargos que le imputan y negó que el FBI o ninguna agencia de seguridad e investigación tenga evidencias en su contra, en la audiencia celebrada ante el Tribunal Federal en Santa Ana, California en Estados Unidos.

Wedding, de 44 años, era uno de los 10 más buscados del FBI, que ofrecía 15 millones de dólares por información que llevase a su captura.

Es acusado por autoridades estadunidenses de haber dirigido operaciones de trasiego de cocaína desde Colombia hacia Canadá, a través de México.

El director del FBI aseguró que tras un operativo “de alto riesgo” se detuvo a Ryan Wedding, en la CDMX, versión que contradice la de Omar García Harfuch y la del embajador Ronald Johnson, quienes informaron que fue “una entrega voluntaria”.