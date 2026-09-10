Janecarlo Lozano prepara megafestejo patrio en Gustavo A. Madero

El próximo 15 de septiembre del presente año Janecarlo Lozano, alcalde de la alcaldía Gustavo A. Madero, planea llevar acabo un megafestejo con más de 80 mil personas y diferentes artistas invitados como Luis R. Conriquez, Maldita Vecindad y La Sonora Santanera.

Dicho evento lleva el nombre “Corazón de la Patria” y tiene como finalidad conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, el acceso será gratuito y además busca reunir en un mismo escenario a distintos públicos y generaciones distintas.

Dicho evento lleva el nombre “Corazón de la Patria” y tiene como finalidad conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, el acceso será gratuito y además busca reunir en un mismo escenario a distintos públicos y generaciones distintas.

El festejo comenzará a las 18:00 horas y ante las expectativas de superar los 80 mil asistentes, la alcaldía ya prepara un operativo especial en la explanada, contará con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y servidores públicos quienes realizaran labores de vigilancia, atención a quienes acudan a la celebración y prevención de accidentes.

“Queremos que todas y todos se sientan bienvenidos en Gustavo A. Madero. Ésta será una fiesta para las familias, para celebrar que somos mexicanos, cantar y disfrutar juntos. Vengan con la tranquilidad de que hemos preparado un operativo para que nuestra gente pueda sentirse segura y regresar a casa después de una gran noche”, aseguró el alcalde Janecarlo Lozano.

El festejo comenzará a las 18:00 horas y ante las expectativas de superar los 80 mil asistentes, la alcaldía ya prepara un operativo especial en la explanada, contará con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y servidores públicos quienes realizaran labores de vigilancia, atención a quienes acudan a la celebración y prevención de accidentes.

“Queremos que todas y todos se sientan bienvenidos en Gustavo A. Madero. Ésta será una fiesta para las familias, para celebrar que somos mexicanos, cantar y disfrutar juntos. Vengan con la tranquilidad de que hemos preparado un operativo para que nuestra gente pueda sentirse segura y regresar a casa después de una gran noche”, aseguró el alcalde Janecarlo Lozano.