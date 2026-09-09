Esteban Villegas llama a construir juntos el futuro de México

Esteban Villegas Villareal, gobernador de Durango, habló de un periodo de cuatro años de resultados y de un Durango con mejores condiciones. Un Durango que cuente con inversiones, agua, educación y empleos con la finalidad de lograr ver hacia adelante.

El estado ha logrado consolidar una transformación estructural respaldada por una inversión histórica de $5,913 millones de pesos destinados al proyecto de la Presa Tunal II para garantizar agua potable a 340 mil habitantes durante los próximos 50 años. Asimismo, la inversión destinada al sector agropecuario ascendió de $225 a $550 millones de pesos, incorporando a más de 60 ejidos en esquemas de captación de carbono.

En su mensaje, el gobernador subrayó el papel central de las nuevas generaciones en la consolidación del estado. "El futuro está especialmente en los jóvenes", afirmó el mandatario al exhortar a la juventud a no tener miedo a equivocarse y a asumir un rol activo en la construcción del desarrollo regional.

Entre los proyectos que marcarán los próximos años está la Presa Tunal II, con una inversión de 5,913 millones de pesos para garantizar agua potable a 340 mil habitantes durante los próximos 50 años. También avanzan Agua Saludable para La Laguna y más de 300 obras de agua y drenaje en los 39 municipios. Es infraestructura para las familias, el campo y el crecimiento de Durango

Además, el estado también está generando nuevas condiciones para crecer. El presupuesto para el campo pasó de 225 a 550 millones de pesos y más de 60 ejidos y comunidades ya participan en la captación de carbono.

Para finalizar su mensaje, Esteban llamó a no esperar que alguien más construya el futuro. “Durango está de pie, está vivo y está unido”, dijo, y pidió reconocer lo que se ha construido para seguir avanzando juntos. Porque lo que hoy se decide será parte de la vida de nuestros hijos. Tenemos memoria para saber de dónde venimos y tenemos futuro para decidir hasta dónde queremos llegar.