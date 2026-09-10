Caso Paola Buenrostro Refuerza Propuesta Del Partido Verde Sobre Fiscalías Especializadas

Tras la vinculación a proceso de Arturo “N”, en el proceso judicial de Paola Buenrostro, se volvió a poner en la agenda publica la importancia de que los delitos relacionados con la violencia de género sean investigados.

El Partido Verde subrayó la importancia de fortalecer a las instituciones encargadas de investigar los delitos en contra de la mujer. Además, el partido destacó la reforma que impulsó, y fue aprobada en noviembre de 2024, que plantea una modificación donde se establece que las instituciones de procuración de justicia deberán contar con fiscalías especializadas, con el propósito de garantizar una atención adecuada y la aplicación de una perspectiva de género.

Arturo “N” fue detenido el 31 de agosto por una orden de aprehensión emitida en 2016 por el delito de homicidio. Posteriormente la imputación fue clasificada como feminicidio agravado, lo que permite que la muerte de Paola, una mujer trans, sea investigada con perspectiva de género.

El Partido Verde sostuvo que casos como este muestran la importancia de contar con instituciones y personal capacitado. En ese sentido, señaló que la reforma promovida por esta fuerza política busca fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades, mejorar la procuración de justicia y garantizar que estos delitos sean investigados con perspectiva de género.