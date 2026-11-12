Alejandro Armenta entrega a diputados el paquete económico 2027 por 139 mil 749 mdp

Con un enfoque de austeridad y prioridad en el bienestar social, el gobernador Alejandro Armenta Mier entregó a la LXII Legislatura del Congreso del Estado la iniciativa del Paquete Económico 2027, la cual asciende a 139 mil 749 millones de pesos.

El monto representa un crecimiento del 6.4 por ciento —equivalente a 8 mil 383 millones de pesos adicionales— en comparación con el ejercicio fiscal 2026, sin contemplar la creación de nuevos impuestos ni el aumento a las tasas vigentes.

Durante la entrega formal a la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Modesta Delgado Juárez, el mandatario estatal subrayó que la propuesta busca "ser eficaces y hacer más con menos", garantizando que los recursos públicos se traduzcan en obras, servicios y oportunidades directas para las familias poblanas.

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez, aseguró que el Legislativo analizará y dictaminará el documento con responsabilidad y sentido social, en concordancia con los criterios económicos federales de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Daniela Stephanie Pérez Calderón, detalló que los ingresos locales se proyectan en 13 mil 601 millones de pesos (un alza del 8.1 por ciento), mientras que las participaciones e incentivos federales sumarán 66 mil 246 millones de pesos.

Precisó que las cuotas por derechos únicamente tendrán una actualización inflacionaria del 4.5 por ciento y que los vehículos de energías alternas mantendrán un estímulo del 100 por ciento en el pago de tenencia.

Distribución del gasto

En la distribución del gasto destacan 77 mil 304 millones de pesos para Desarrollo Social, 31 mil 114 millones para municipios y obligaciones financieras, 20 mil 905 millones para funciones de Gobierno y 10 mil 426 millones para Desarrollo Económico.

La inversión pública crecerá 35 por ciento hasta alcanzar los 8 mil 185 millones de pesos, dirigidos a obras estratégicas como el Sistema de Transporte por Cable, el Periférico 5 de Mayo, la modernización del Aeropuerto, una fábrica de baterías y el rescate del río Atoyac y la presa de Valsequillo.

Asimismo, el gobierno estatal reorientará los 500 millones de pesos anuales destinados anteriormente al Museo Internacional del Barroco hacia el mejoramiento de planteles educativos y culturales de nivel medio superior.

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla Especial

Educación

En el rubro educativo general se ejercerán 46 mil 298 millones de pesos —el 33 por ciento del presupuesto total—, permitiendo expandir la Universidad de la Salud (USEP) a cinco municipios, consolidar la Universidad del Deporte y abrir sedes de la Universidad Rosario Castellanos y de la BUAP en Cuautlancingo y Acatzingo.

Para el sector agropecuario, la Revolución del Campo dispondrá de una bolsa histórica de 2 mil millones de pesos con el objetivo de alcanzar 2 mil 500 equipos agrícolas y cubrir 400 mil hectáreas. Idéntica cifra de 2 mil millones de pesos recibirá el programa de Obra Comunitaria, el cual integrará reglas de operación inclusivas para personas con discapacidad.

Además, se adquirirán cinco nuevos trenes de pavimentación para reforzar el mantenimiento vial en los municipios a un tercio del costo tradicional.

Seguridad y justicia

En materia de seguridad y justicia, se asignarán 4 mil 990 millones de pesos para homologar salarios policiales y modernizar equipamiento; mil 854 millones para la Fiscalía General del Estado; mil 508 millones para el Poder Judicial, y más de 205 millones para erradicar la violencia contra las mujeres.

Finalmente, el presupuesto destina 473 millones de pesos al sector turístico de cara a la realización del Tianguis Turístico en la entidad, y respalda proyectos de innovación tecnológica como el Polo de Desarrollo para el Bienestar, el vehículo eléctrico Olinia y las tabletas electrónicas Kutsari y Yankuilotl.