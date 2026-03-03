PT y PVEM no rompen con Morena, pero dejan en suspenso aval a Reforma Electoral

Senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) anunciaron que no rompen su alianza con Morena, pero mantienen en suspenso su apoyo a la Reforma Electoral.

Se espera que esta misma noche la iniciativa de Reforma Constitucional en materia Electoral sea enviada por la Presidencia de la República al Congreso de la Unión, para su análisis, discusión y eventual aprobación.

Al tratarse de una reforma a la Carta Magna, se requiere el aval de más de dos tercios de diputados y senadores, mayoría calificada que Morena no alcanza sin el respaldo del PT y el PVEM, aun cuando Movimiento Ciudadano diera su respaldo a la iniciativa.

La vicecoordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos, dijo que su partido no aprobará ninguna reforma que implique un retroceso democrático, sin embargo, aclaró que no habrá ruptura con Morena.

No vamos a la ruptura. Yo creo que la derecha y la oposición se están lamiendo los bigotes de esta circunstancia, la están magnificando. Nosotros no somos ni un partido ni un movimiento de pensamiento único; somos un partido plural de izquierda, democrático y seguiremos estando con la Cuarta Transformación”, destacó.

Bañuelos declaró que el PT está a la espera de la iniciativa presidencial para conocer su contenido y entonces fijar una postura institucional como partido político.

Por su parte, el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco Coello, comentó de la misma forma que no hay riesgos de ruptura con Morena, y también dijo que esperarán a que llegue la iniciativa para dar un posicionamiento como instituto político.

No vemos riesgos de ruptura, pero eso no me corresponde a mi definirlo, le corresponde a la dirigencia nacional de mi partido”, estableció.

Incluso en medio de las declaraciones, la dirigencia nacional del Partido Verde señaló en un comunicado que los dichos de los legisladores de su partido son a título personal, y que trabajan en una postura como partido político.

Los senadores de Morena acordaron que todos los legisladores de ese partido político respaldarán la iniciativa presidencial de Reforma Electoral.

