Avanza en el INE propuesta de incluir género autopercibido en credencial para votar

La propuesta para que la credencial para votar incluya, a solicitud de la ciudadanía, el género autopercibido y la pertenencia a pueblos indígenas o afromexicanos avanzó en el Instituto Nacional Electoral (INE).

El planteamiento fue presentado en el Grupo de Trabajo de Procesos Tecnológicos del Registro Federal de Electores, en el contexto de la renovación del contrato de producción de la mica para el periodo 2026-2033.

Género autopercibido

La Comisión Nacional de Vigilancia recomendará al Consejo General del INE que, cuando la persona lo solicite, pueda imprimirse en la credencial el campo de género con las siglas M, H o NB (no binario).

De acuerdo con la propuesta, el código QR del documento incorporaría los datos de sexo y género conforme a la petición expresa de la persona titular.

Autoadscripción indígena o afromexicana

En el caso de la autoadscripción indígena o afromexicana, también se considera viable su incorporación.

La credencial podría incluir la leyenda “persona indígena”, mientras que el código QR desplegaría el nombre del pueblo correspondiente, con base en el catálogo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Este punto deriva de una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que instruyó al INE a explorar la viabilidad de incluir estos datos en el documento oficial.

Distintivo de discapacidad y otras solicitudes

Aunque técnicamente es posible añadir un distintivo de discapacidad, por ahora no se propone su incorporación debido a la falta de homologación nacional del certificado que acredite esa condición.

Tampoco se considera procedente incluir la leyenda de donador de órganos ni el nombre en sistema Braille, debido a limitaciones normativas y operativas. No obstante, el grupo interdisciplinario continuará analizando alternativas.

La decisión final sobre estos cambios corresponderá al Consejo General del INE.

RLO