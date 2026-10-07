Senado aprueba multas de hasta 2.3 mdp contra el acoso telefónico y llamadas spam

Con el voto unánime de 96 legisladores, el pleno del Senado avaló una reforma para castigar con multas de hasta 2.3 millones de pesos a quienes llamen o envíen mensajes, sin autorización, para fines comerciales y publicitarios.

“Tampoco podrán realizar llamadas telefónicas o por cualquier otro medio no autorizado por la persona consumidora de forma reiterada y persistente con fines comerciales o publicitarios”, dice la adición al artículo 18 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que fue enviada a la Cámara de Diputados para su eventual aprobación.

Mayuli Latifa Martínez, senadora del PAN y autora de esta propuesta, explicó desde la tribuna del Senado que la reforma “busca atender y resolver es un problema social que creció de manera alarmante en nuestro país, y es el acoso telefónico comercial.

“¿Cuáles son los beneficios que vamos a tener con esta iniciativa? Es fortalecer la protección de las personas frente a la publicidad telefónica que reciben en contra de su voluntad.

“Hemos visto que cuando nos llaman a nuestros teléfonos y hay empresas, las cuales están de manera reiterada ante un acoso telefónico comercial de publicidad y en las cuales no se ha manifestado el interés de ello, es por eso que esta iniciativa lo que busca es proteger la privacidad de las y los consumidores. El poder señalar, el decir el que no se permita recibir llamadas telefónicas para publicidad a través de este medio”, precisó.

La legisladora añadió que “también busca la tranquilidad de las propias personas, así como evitar que una empresa se desentienda, porque la llamada fue realizada por un tercero.

“Esta reforma representa una herramienta que inhibirá el acoso telefónico comercial y que contribuye a la voluntad del consumidor y que se respete su privacidad, tenga una protección mucho más efectiva y que su tranquilidad no dependa de cuántas veces tenga que repetir que no está interesado en esos productos o en esas llamadas telefónicas.

“Se trata de una medida concreta y directamente útil para la ciudadanía, con esto estaremos frenando, en gran medida, el acoso telefónico comercial en nuestro país”, dijo.