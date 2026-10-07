Reforma al Poder Judicial se puede perfeccionar: Higinio Martínez

El presidente del Senado, Higinio Martínez, afirmó que el Congreso de la Unión aprobó en 2024 una reforma de fondo al Poder Judicial de la Federación que puede perfeccionarse, por lo que cualquier propuesta encaminada a mejorarla o realizar ajustes será bienvenida.

Durante una entrevista, al concluir la Guardia de Honor con motivo del CXIII Aniversario Luctuoso del senador Belisario Domínguez en la Casona de Xicoténcatl, el Senador reconoció que “la realidad nos dice que hay que buscar algunos ajustes”.

Sin embargo, dijo que se tiene que escuchar a los expertos pero, sobre todo, a los integrantes del Poder Judicial, porque ellos son los que experimentan en primera instancia los beneficios o problemas que haya generado este proyecto.

“Nosotros tenemos una idea, pero vamos a esperar, ellos son los que están viviendo” los cambios que se realizaron, “no sólo a nivel de la Suprema Corte, sino a nivel de todos los tribunales en todos los estados”, indicó.

“Hablo de mi estado, hay que hacer ajustes, yo diría, pero prefiero que sean los expertos que nos digan primero y sobre eso trabajaremos”, agregó el presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Martínez Miranda recordó que se realizó un trabajo muy intenso para aprobar los cambios al Poder Judicial de la Federación, en un ejercicio en el que participó mucha gente; también reconoció que ha sido uno de los temas que más cuestionamientos ha generado.

Se trató, agregó el senador, de una reforma radical, de fondo, “que por ende trae cosas que tenemos que ir perfeccionando”.

“Tenemos claros los resultados, pero ahora vamos a ver qué es lo que sigue y por supuesto que hay inquietud en el Poder Judicial, lo hemos escuchado, en nosotros mismos, pero creo que ahora toca, desde mi punto de vista, no sé si alguien más quiera presentar una iniciativa, toca al Poder Judicial presentar algunas iniciativas”, destacó.

HOMENAJE A BELISARIO DOMÍNGUEZ

Con una guardia de honor y el depósito de una ofrenda floral, senadores conmemoraron el 113 AniversarioLuctuoso de Belisario Domínguez Palencia, médico, senador, defensor de la libertad de expresión y crítico del régimen del dictador Victoriano Huerta.

El presidente del Senado, Higinio Martínez, encabezó la ceremonia que se llevó a cabo a los pies de la estatua del político chiapaneco, ubicada en el patio central de la Antigua Casona de Xicoténcatl.

Al homenaje asistieron las senadoras Verónica Noemí Camino Farjat y Claudia Tello Espinosa, vicepresidenta y secretaria de la Cámara de Senadores, respectivamente; así como la presidenta de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, Virginia Magaña Fonseca.

También estuvieron las presidentas de las comisiones de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez; y de la de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Edith López Hernández; además de las senadoras Blanca Elizabeth Fiesco Díaz, de Morena; y Anabell Ávalos Zempoalteca, del PRI.

Belisario Domínguez Palencia nació en Comitán, Chiapas, el 25 de abril de 1863. Realizó estudios de bachillerato en el Instituto Literario y Científico de Chiapas, y de medicina en la Universidad de la Sorbona, en Francia.

Fue presidente de su municipio natal y senador de la República por su entidad. Como político, abrazó los ideales liberales y se opuso al gobierno de Victoriano Huerta, lo que provocó su asesinato el 7 de octubre de 1913.