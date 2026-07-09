Secretaría de Economía alista ronda bilateral con EU el 20 de julio; exigirá fin a aranceles

La Secretaría de Economía informó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que México, Estados Unidos y Canadá mantienen acuerdos en materia de libre comercio y que “la próxima ronda de trabajo entre México y Estados Unidos está prevista para el 20 de julio de 2026, con el objetivo de avanzar en la atención de los temas de relevancia para ambas partes, definir los siguientes pasos del proceso y comunicar los resultados una vez concluida la ronda”.

Precisa que “los asuntos a revisar planteados por Estados Unidos se relacionan principalmente con la pérdida de empleos en algunas manufacturas, la alta dependencia de terceros países en cadenas de suministro, el déficit comercial, reglas de origen y seguridad económica. Se ha tenido un progreso significativo en estas conversaciones, pasando de 54 a 14 temas pendientes en los últimos meses.

“Desde la perspectiva de México estos asuntos pueden atenderse mediante una estrategia regional que fortalezca la producción en Norteamérica y reduzca la dependencia de importaciones provenientes de Asia”, dice la Secretaría.

Añade que “México presentó 13 puntos que documentan preocupaciones comerciales en el marco del T-MEC. Estos puntos incluyen los incrementos arancelarios de Estados Unidos a industrias estratégicas bajo la medida 232 y a productos no originarios del tratado bajo la Sección 122, restricciones en sectores específicos, el uso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y barreras comerciales a nivel estatal.

“México ha enfatizado que estas medidas representan obstáculos significativos para el comercio bilateral y requieren atención inmediata para mantener el equilibrio de la relación comercial entre ambos países”, dice.

También detalla que “la agenda bilateral México-Estados Unidos se estructura en torno a seis prioridades mexicanas: 1) Protocolo de no aplicación de medidas unilaterales; 2) Resolución de aranceles en acero; 3) Preservación de la competitividad automotriz; 4) Marcos de seguridad económica; 5) Atención de temas bilaterales pendientes; y 6) Acciones para elevar los niveles de certidumbre para la inversión.

“Esta agenda busca consolidar las ventajas comerciales de México en el nuevo orden comercial global. Es decir, México se concentrará en generar señales de certidumbre a la inversión, exigiendo a Estados Unidos la eliminación de aranceles entre los países miembros, especialmente en los sectores de acero, aluminio y automotriz, buscando en su lugar fortalecer la competitividad regional.

“Además de los sectores mencionados, se concentrará en promover inversiones en sectores estratégicos como semiconductores, medicamentos, cómputo y electrónica. En particular, se busca incrementar la capacidad productiva de América del Norte, reducir dependencias externas en insumos críticos y componentes asociados a cadenas de alto valor y asegurar una ventaja competitiva frente al resto del mundo”, afirma.

Ayer, el pleno de la Comisión Permanente abrió debate político sobre el T-MEC, pero derivó en una miscelánea de temas políticos bilaterales que incluyeron a Joaquín “El Chapo” Guzmán; a Ismael “El Mayo” Zambada; al exembajador Ken Salazar y hasta la polémica generada por un conductor de televisión por expresiones contra mascotas y los lugares pet friendly.