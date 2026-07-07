Es confesión de que FBI violó la soberanía: Monreal

Al señalar que es muy grave la información que surge con motivo de la detención de El Mayo Zambada, el jefe de Morena en Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que se trata de una confesión de parte del FBI en contra de la seguridad nacional de México.

En conferencia de prensa, el líder de la mayoría en San Lázaro sostuvo que las preguntas, que calificó de correctas, a Estados Unidos de la presidenta Claudia Sheinbaum configuran una nueva etapa de la relación bilateral.

Describió el parlamentario que la mandataria federal utiliza ahora un tono más enérgico de defensa de la soberanía y de reclamo de probables violaciones al Tratado de Extradición, la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución mexicanas.

"Es grave porque se está exhibiendo la aeronave en Estados Unidos, donde fue trasladada esta persona (El Mayo) y ahí se acredita que fue por intervención del FBI. Esta expresión, aunque es información de un medio de comunicación, de un periodista, implica lo que en derecho conocemos como: a confesión de parte, relevo de prueba”, argumentó el diputado Monreal.

“Es decir, que está confeso el FBI de que participó prácticamente en un secuestro contra un mexicano que ahora está siendo sometido a los tribunales jurisdiccionales de Estados Unidos", expuso el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja.

"Es importante que Estados Unidos aclare la forma en que se detuvo y se introdujo a Estados Unidos a esta persona. Sí es una acusación grave, sí es delicado, porque implica violación a la soberanía si se confirmara; implica injerencia indebida de un gobierno extranjero en suelo nacional; implica incluso delitos graves contra la seguridad nacional", planteó.

El coordinador de la diputación oficialista recomendó estar unidos en torno a la presidenta de la República porque dijo avizorar “una etapa más turbulenta en materia de política exterior” con expresiones presidenciales en defensa de la soberanía.

“Obviamente puede no gustar a los extranjeros, porque los extranjeros creen que la subordinación es la mejor forma de comportamiento de los países y creo que la presidenta ahora ha roto ese molde”, definió Monreal.

A la pregunta de qué tendría que hacer el Gobierno de México para evitar que se esté violando de manera tan flagrante su soberanía, en alusión al supuesto involucramiento del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya en los acontecimientos que derivaron en la sustracción de Zambada, el jefe de diputados de Morena respondió:

“Creo que lo que se debe de hacer es que la Fiscalía General de la República se accione; que integre carpetas de investigación y que no permita ninguna impunidad”.

Alegó que cuando se tienen órganos de procuración de justicia eficaces, “no se da paso a este tipo de impunidades”.

Interrogado sobre la versión de Zambada de lo ocurrido ese día, hace casi dos años, comentó Monreal: “Y sobre los propios dichos de las personas, se tiene que dar seguimiento y, dentro de la carpeta de investigación. hay peritos, hay investigadores, hay toda una serie de personas que tienen esa obligación”.