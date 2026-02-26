INE niega hackeo masivo de datos de ciudadanía

El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó de manera categórica haber sido víctima de un presunto hackeo masivo que, según versiones difundidas en medios y redes sociales, habría afectado a diversas instituciones públicas en México.

En un comunicado, el organismo aseguró que no existe evidencia de vulneración a sus bases de datos ni a los sistemas que resguardan información sensible de millones de ciudadanos.

Afirmó que de acuerdo con validaciones técnicas realizadas por la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), no se han identificado brechas de seguridad, accesos no autorizados ni extracción de información en los periodos señalados en los reportes.

Asimismo, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) confirmó que no hay incidentes de seguridad corroborados que respalden la versión de una supuesta exfiltración masiva de datos.

El INE subrayó que opera bajo un modelo integral de ciberseguridad alineado a estándares internacionales, que incluye monitoreo permanente de sistemas críticos, servicios especializados de ciberinteligencia con operación 24/7, revisión continua de registros y coordinación con autoridades competentes ante cualquier indicio de compromiso.

El INE se encuentra en un proceso permanente de fortalecimiento de su postura de seguridad, adaptándose a la evolución de los riesgos en el entorno digital”, afirmó el INE en el comunicado.

El Instituto señaló que la información difundida se basa en declaraciones de una firma privada de seguridad y que, hasta el momento, no existe evidencia técnica pública verificable que confirme un ataque de la naturaleza descrita.

Finalmente, hizo un llamado a la responsabilidad en el manejo de información relacionada con la seguridad de datos y reiteró su compromiso con la protección de los datos personales y la integridad tecnológica de los sistemas que respaldan el ejercicio de los derechos político-electorales en el país.

La confianza pública es uno de los principales activos del INE, la cual se sustenta en procesos técnicos rigurosos, en mecanismos de protección robustos y en una política de transparencia y comunicación oportuna ante cualquier eventualidad”, puntualizó.

RLO