Reclamos vecinales van en aumento en Chalco

En Chalco, municipio ubicado al oriente del Estado de México, organizaciones vecinales, colectivos y habitantes de colonias como Culturas de México; San Miguel Jacalones Primera y Segunda Sección; Pueblo Nuevo, Villas de San Martín y Los Héroes Chalco, entre otras, mantienen un frente de reclamos en contra de la administración de la presidenta municipal, Abigail Sánchez Martínez, ante las recurrentes deficiencias en la prestación de los servicios públicos esenciales.

A través de sus redes sociales, los habitantes de esas colonias señalan que la gestión de la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), rechaza o abandona mesas de diálogo; además de que se ignoran y desconocen las protestas públicas .

Los recurrentes problemas generados en la temporada de lluvias, están afectando este año a las familias de Culturas de México y San Miguel Jacalones, en donde cada torrencial aguacero esperan el colapso del drenaje, debido a la basura acumulada en calles principales.

Ante esto, las comunidades se mantienen en constante preocupación ante el riesgo de inundaciones severas y colapsos de la red del drenaje, durante las temporadas de lluvias, exigiendo a la alcaldía de Sánchez Martínez obras de infraestructura efectivas y no solo paliativos temporales.

Aunado a este problema, el desabasto y escasez de agua potable es otro de los problemas que más afectan a los habitantes de Chalco, de acuerdo con las quejas canalizadas al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS).

Habitantes de Jacalones; Paseos y Jardines de Chalco, Pueblo Nuevo y Villas de San Martín han reclamado por la falta de presión y escasez en la red de agua potable.

Los colonos acusan también tandeos impredecibles que dejan sin el recurso vital a sectores enteros durante semanas, así como una respuesta insuficiente en la distribución emergente mediante pipas, por parte del municipio, lo que los obliga a gastar en garrafones y agua embotellada.

La queja más frecuente está relacionada con el crecimiento en la incidencia de delitos patrimoniales, relacionados principalmente con casos como robo a transeúnte, a casa habitación y de vehículos, ante la falta de patrullaje preventivo en los cuadrantes conflictivos.

Los reclamos hacia la administración de Sánchez Martínez apuntan a una deficiente estrategia de reacción policial y a la necesidad de depurar, capacitar y dotar de mayores recursos a los cuerpos de seguridad municipal para contener la delincuencia.

El incremento en la inseguridad es una consecuencia de otra queja vecinal en Chalco, la insuficiencia de postes de alumbrado público funcionales, dañados y calles completas sumidas en la oscuridad.