Reconoce Lorenia Valles inversión en salud del gobernador Alfonso Durazo

La senadora con licencia, Lorenia Valles, destacó los avances en infraestructura hospitalaria en la administración del gobernador Alfonso Durazo.

En el marco del Quinto Informe del Gobierno del mandatario estatal, la legisladora recordó que la Cuarta Transformación invierte más recursos en la ampliación y la modernización de la infraestructura hospitalaria.

El gobernador Alfonso Durazo dio un informe de trabajo y de resultados; de compromisos cumplidos y de avances en favor del bienestar de las familias sonorenses. Su gobierno ha priorizado el acceso de todas las personas a los servicios públicos de salud, independientemente de que estén inscritas en alguna institución de seguridad social. Este es el sello de la Cuarta Transformación: la salud es un derecho y no un privilegio”, declaró Lorenia Valles.

Lorenia Valles expuso las diferencias entre los resultados concretos del gobierno transformador de Alfonso Durazo y las obras inconclusas de las administraciones del PRIAN.

El legado de los gobiernos del PRIAN fue de hospitales en obra negra o que quedaron en ideas porque los recursos se utilizaron para otros fines. En cambio, en cinco años de un gobierno humanista y transformador se ha avanzado con la construcción de 10 hospitales, de los cuales, la mitad ya están listos para la atención de las y los sonorenses. Gracias a una inversión acumulada de 17 mil millones de pesos, habrá más hospitales nuevos que los construidos en los cinco gobiernos anteriores juntos”, señaló Valles Sampedro.

La legisladora con licencia recordó que las y los sonorenses también pueden beneficiarse con el programa Salud Casa por Casa.