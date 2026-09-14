Gobernamos para la próxima generación, no solo para resolver el presente: Giovani Gutiérrez

En la ceremonia cívica en conmemoración del 179° aniversario de la Gesta Heroica del Castillo de Chapultepec, Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán, enfatizó que un gobierno no debe limitarse a administrar el presente, sino que también tiene la obligación de preparar y construir el futuro.

“Gobernar es asumir la responsabilidad de las consecuencias de la toma de decisiones y, quienes tenemos el privilegio de servir a Coyoacán, debemos hacerlo pensando más allá de nuestro tiempo. Necesitamos entender que el futuro no se construye mañana, el futuro se construye hoy”, mencionó.

El gobernador también subrayó el propósito y compromiso que tienen él y su gobierno, que las nuevas generaciones estudien en mejores condiciones, crezcan en espacios seguros y tengan acceso a la cultura, al deporte y a la educación.

Acompañado por integrantes de su gabinete; concejalas y concejales e integrantes de la comunidad educativa del Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 90, así como vecinas y vecinos, destacó:

“Quienes tenemos el privilegio de servir a Coyoacán debemos hacerlo pensando más allá de nuestro tiempo, mirando siempre hacia el futuro, y debemos preguntarnos todos los días: ¿qué Coyoacán queremos entregar a nuestros hijos?”.

Gutiérrez Aguilar recalcó que una de las principales enseñanzas de la conmemoración es el reconocer la capacidad que tiene la juventud para transformar su entorno, lo que se vuelve en una responsabilidad para las instituciones escucharla, acompañarla y generar condiciones para su desarrollo.

Para finalizar esta conmemoración, se izó la bandera hasta la mitad de la asta y se rindieron honores al lábaro patrio en memoria de los héroes que la defendieron, además, se montó la guardia de honor correspondiente.