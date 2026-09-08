Diputados llaman a combatir discriminación y racismo contra afrodescendientes

Por primera vez, desde que en 2021 Naciones Unidas instauró el Día Internacional de los Afrodescendientes, cada 31 de agosto, seis diputados que reivindicaron serlo conmemoraron la fecha con llamados a eliminar en México la discriminación y el racismo.

Los representantes de todas las bancadas que conforman el Congreso se pronunciaron por avanzar este año en la formulación de una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, aún pendiente.

Se recordó que, de acuerdo con datos del INEGI de 2023, 3.1 millones de personas se autorreconocen como afrodescendientes en México.

La diputada Rosa María Castro Salinas (Morena) llamó a sus compañeros a impulsar acciones que respondan a lo que la ONU denomina el Segundo Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes 2025-2034, con la idea de atender una deuda histórica: reconocimiento, justicia y desarrollo.

Expuso la legisladora de la mayoría que lo anterior resulta fundamental porque “la discriminación racial, la xenofobia, el perfilamiento racial, la exclusión, la pobreza, la violencia y la falta de representación continúan afectando a las y los afrodescendientes”.

Durante los posicionamientos por esta efeméride se recordó que en 2019 se reconoció en la Constitución a las comunidades afromexicanas, y en 2024 se les definió, junto con los pueblos indígenas, como sujetos de derecho público, personalidad jurídica y patrimonio propio.

Alertan que a 1 de cada 4 mexicanos le negarían la renta de una vivienda a una persona afromexicana solo por su color de piel. Captura de pantalla

Los legisladores hablaron de la necesidad de superar el racismo estructural, mediante medidas que los tres órdenes de gobierno están obligados a adoptar.

La diputada Teresa Ginez Serrano (PAN) expuso que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 (INEGI), 45 por ciento de las personas afrodescendientes se sienten discriminadas.

“Casi 3 de cada 10 nos dicen que, en los últimos 5 años, les fue negado un derecho sin justificación alguna; que los discriminan solo por su color o su apariencia de piel”, describió la representante panista.

“Y una de cada 4 mexicanos admiten abiertamente que no le rentarían una vivienda a una persona afrodescendiente. ¡De este tamaño son los retos y no son retos de la vieja España, sino de este México del siglo XXI!”, planteó Ginez Serrano.

Por el PVEM, la diputada Celia Esther Fonseca Galicia habló de la necesidad de entender que “una sociedad puede tener leyes contra la discriminación y, al mismo tiempo, conservar prejuicios que obstaculizan el ejercicio pleno de los derechos de un grupo de personas, en este caso, de las y los afrodescendientes”.

El diputado Gildardo Pérez Gabino, de MC, reivindicó que México tiene una raíz negra y, como lo hicieron los demás, destacó la importancia de Vicente Guerrero en la defensa de su ascendencia y por decretar la abolición de la esclavitud en 1829.

Del PRI, Lorena Piñón Rivera recordó al gobernador Fidel Herrera Beltrán como un veracruzano que hablaba del orgullo de ser afrodescendiente y que entendía la política como una tarea de integración. “De él aprendí que el orgullo por nuestras raíces no debe convertirse en una frontera, sino en un puente. Esa debe de ser la lógica de las políticas públicas”.

Del PT, el diputado José Luis Montalvo Luna evocó la rebeldía y resistencia de Yanga, como afromexicano que sembró, dijo, el primer aliento de libertad en América.

“Por generaciones ser afrodescendiente en México ha significado enfrentar la paradoja de ser culturalmente imprescindibles, pero legalmente invisibles. La discriminación estructural ha pretendido diluir nuestra identidad, relegándonos a zonas de rezago económico y negándonos oportunidades fundamentales”, planteó el petista.

Se enfatizó que la población afromexicana se encuentra en Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo; Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo; así como en Sinaloa, Baja California, Coahuila, Baja California Sur y Nuevo León.