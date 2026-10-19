Que analice Senado si entrega la Medalla Belisario Domínguez a Juan Gabriel: Higinio Martínez

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez, aseguró que el Senado puede abrir la puerta a analizar la posibilidad de entregarle la Medalla de Honor Belisario Domínguez post mortem a Juan Gabriel, porque “ha unido a los mexicanos (…) les puedo decir que nos unía a quienes hoy denominan fifís y chairos. Todos felices juntos, cantándolo y divirtiéndonos juntos”.

Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que un cantante popular como Juan Gabriel reciba la máxima distinción que entrega el Senado, Higinio Martínez aclaró que él no lo propondrá como candidato, pero consideró que la importancia de Juan Gabriel para los mexicanos es innegable.

“Todo esta país sabe quién es Juan Gabriel; su música fue utilizada en este último Mundial como un himno para los mexicanos, no sólo para la Selección Nacional” y nadie como él “para unirnos”.

Higinio Martínez recordó cuando Juan Gabriel fue criticado por presentarse en el palacio de Bellas Artes y después todo mundo reconoció su talento y su importancia en la cultura popular mexicana y consideró que su presencia en ese recinto de la cultura estaba justificada.

Hace 20 años, en septiembre de 2006, Janeth del Rocío Perdomo, de Villahermosa, Tabasco, propuso entregar la medalla al cantante Luis Miguel, a quien identificó como el artista mexicano que más galardones internacionales ha recibido.

Esta es la segunda ocasión que el nombre de un famoso cantante es mencionado para la Medalla Belisario Domínguez, aunque a diferencia de lo ocurrido hace 20 años con Luis Miguel, en esta ocasión no es una candidatura formal.