Presidente de la Cámara de Diputados y la ABM afinan agenda sobre temas financieros

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, sostuvo una reunión con el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano Mussal, para abordar temas clave de la agenda legislativa y revisar los desafíos económico-financieros que enfrenta el país.

El legislador por Oaxaca calificó el encuentro como una jornada productiva en la que se evaluaron las reformas aprobadas en por los diputados, como la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

El pevemista resaltó que el acercamiento entre los legisladores y el sector financiero es indispensable para impulsar el desarrollo nacional.

“Estamos convencidos de que el diálogo abierto, franco y oportuno entre la banca y el Poder Legislativo es necesario para construir condiciones que amplíen el financiamiento y fortalezcan el crecimiento económico de México”, manifestó.

Bolaños-Cacho Cué afirmó que el diálogo entre la banca y el Legislativo es clave para ampliar el financiamiento y el crecimiento. Especial

En la reunión se abordó la necesidad de mejorar el acceso al crédito, al calificarlo como una herramienta prioritaria para fortalecer la operatividad y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas en el territorio nacional.

Al encuentro acudieron también los vicepresidentes de la ABM, Felipe García-Moreno y Jorge del Castillo.