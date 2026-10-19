Habilita SIAPA plataforma para consultar días de baja presión de agua en 627 colonias

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) puso en marcha una plataforma digital interactiva para que la ciudadanía del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) consulte los días de baja presión en sus viviendas, derivados del Programa de Rotación del Servicio de Agua Limpia.

El sitio web oficial https://rotaciondeserviciosiapa.jalisco.gob.mx/ despliega un mapa en el que las personas usuarias pueden ubicar su domicilio, identificar el acueducto que les surte y revisar el calendario del suministro.

La medida abarca 627 colonias divididas en siete sectores alimentados por la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle (PP1), lo que representa cerca del 42 % de la cobertura del organismo.

La estrategia consiste en alternar los periodos de abastecimiento entre las zonas participantes para mejorar la calidad del recurso y fortalecer la infraestructura operativa.

La medida abarca sectores dependientes de la PP1

Las autoridades aclararon que el esquema no aplica para toda la metrópoli, limitándose exclusivamente a los sectores dependientes de la PP1. Asimismo, los tiempos de restitución de la presión dependerán de la topografía y ubicación de cada sector.

Para mitigar las afectaciones familiares, el SIAPA dispondrá de un operativo de distribución gratuita mediante pipas e instalará cisternas comunitarias con capacidad de 10 mil litros en puntos estratégicos.

A lo largo de octubre se aplicarán ajustes operativos según los resultados del programa. Esta primera etapa estará vigente hasta marzo de 2027.

El organismo exhortó a la población a revisar constantemente la plataforma, dar seguimiento a los canales oficiales y mantener un consumo responsable del vital líquido.